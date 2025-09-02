Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина утонул при сходе с катера на берег
15:03 02.09.2025 (обновлено: 17:10 02.09.2025)
В Петербурге мужчина утонул при сходе с катера на берег
В Петербурге мужчина утонул при сходе с катера на берег - РИА Новости, 02.09.2025
В Петербурге мужчина утонул при сходе с катера на берег
Транспортная прокуратура организовала проверку после гибели мужчины в акватории канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, который при сходе с катера на берег... РИА Новости, 02.09.2025
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после гибели мужчины в акватории канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, который при сходе с катера на берег оступился и упал в воду, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, ночью 1 сентября 2025 года, после завершения водной прогулки на частном катере "Глория", при сходе на берег мужчина оступился, упал в воду и утонул. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека". По данным ряда СМИ, инцидент произошел, когда пара молодых людей каталась в Петербурге по рекам и каналам якобы в состоянии алкогольного опьянения.
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге мужчина утонул при сходе с катера на берег

Суд в Петербурге проведет проверку после гибели мужчины при сходе с катера

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураКатер "Глория" на месте проишествия
Катер Глория на месте проишествия - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Катер "Глория" на месте проишествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после гибели мужчины в акватории канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, который при сходе с катера на берег оступился и упал в воду, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, ночью 1 сентября 2025 года, после завершения водной прогулки на частном катере "Глория", при сходе на берег мужчина оступился, упал в воду и утонул. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека".
По данным ряда СМИ, инцидент произошел, когда пара молодых людей каталась в Петербурге по рекам и каналам якобы в состоянии алкогольного опьянения.
ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
