В Петербурге мужчина утонул при сходе с катера на берег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после гибели мужчины в акватории канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, который при сходе с катера на берег оступился и упал в воду, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, ночью 1 сентября 2025 года, после завершения водной прогулки на частном катере "Глория", при сходе на берег мужчина оступился, упал в воду и утонул. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека". По данным ряда СМИ, инцидент произошел, когда пара молодых людей каталась в Петербурге по рекам и каналам якобы в состоянии алкогольного опьянения.

