https://ria.ru/20250902/peterburg-2039119129.html
В Петербурге мужчина утонул при сходе с катера на берег
В Петербурге мужчина утонул при сходе с катера на берег - РИА Новости, 02.09.2025
В Петербурге мужчина утонул при сходе с катера на берег
Транспортная прокуратура организовала проверку после гибели мужчины в акватории канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, который при сходе с катера на берег... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:03:00+03:00
2025-09-02T15:03:00+03:00
2025-09-02T17:10:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039169442_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b542b96fa195d8b0120e38574f2fa9c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после гибели мужчины в акватории канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, который при сходе с катера на берег оступился и упал в воду, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, ночью 1 сентября 2025 года, после завершения водной прогулки на частном катере "Глория", при сходе на берег мужчина оступился, упал в воду и утонул. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека". По данным ряда СМИ, инцидент произошел, когда пара молодых людей каталась в Петербурге по рекам и каналам якобы в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20250606/peterburg-2021430869.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039169442_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_438a74a62a3afac827140671c05ec5a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге мужчина утонул при сходе с катера на берег
Суд в Петербурге проведет проверку после гибели мужчины при сходе с катера
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после гибели мужчины в акватории канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, который при сходе с катера на берег оступился и упал в воду, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, ночью 1 сентября 2025 года, после завершения водной прогулки на частном катере "Глория", при сходе на берег мужчина оступился, упал в воду и утонул. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека".
По данным ряда СМИ, инцидент произошел, когда пара молодых людей каталась в Петербурге
по рекам и каналам якобы в состоянии алкогольного опьянения.