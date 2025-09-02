https://ria.ru/20250902/peregovory-2039209463.html
Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным
Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным - РИА Новости, 02.09.2025
Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич поделился трудностями, связанными с подготовкой к переговорам с Владимиром Путиным, сообщает сербская газета Blic. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T21:26:00+03:00
2025-09-02T21:26:00+03:00
2025-09-02T21:51:00+03:00
в мире
китай
сербия
россия
владимир путин
александр вучич
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039149674_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_6ae04e06058ef177d1bef9ce125f755d.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поделился трудностями, связанными с подготовкой к переговорам с Владимиром Путиным, сообщает сербская газета Blic.Он отметил, что сложность встреч обусловлена различием в размерах государств. Вучич подчеркнул, что разговор с Путиным — это не простой обмен мнениями, а детальный процесс, который требует тщательной подготовки."Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране", — отметил сербский лидер.Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с мировыми лидерами стран.Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.В среду Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На параде и торжественном приеме вместе с ним будет и лидер КНДР, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20250902/putin-2039206352.html
https://ria.ru/20250902/sammit-2039198669.html
китай
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039149674_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_5727d2b2f1a8331e96971a395cff01b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сербия, россия, владимир путин, александр вучич, шос
В мире, Китай, Сербия, Россия, Владимир Путин, Александр Вучич, ШОС
Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным
Вучич заявил о сложной подготовке к переговорам с Путиным