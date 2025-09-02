Рейтинг@Mail.ru
Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным
21:26 02.09.2025 (обновлено: 21:51 02.09.2025)
Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным
Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич поделился трудностями, связанными с подготовкой к переговорам с Владимиром Путиным, сообщает сербская газета Blic. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поделился трудностями, связанными с подготовкой к переговорам с Владимиром Путиным, сообщает сербская газета Blic.Он отметил, что сложность встреч обусловлена различием в размерах государств. Вучич подчеркнул, что разговор с Путиным — это не простой обмен мнениями, а детальный процесс, который требует тщательной подготовки."Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране", — отметил сербский лидер.Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с мировыми лидерами стран.Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.В среду Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На параде и торжественном приеме вместе с ним будет и лидер КНДР, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
в мире, китай, сербия, россия, владимир путин, александр вучич, шос
В мире, Китай, Сербия, Россия, Владимир Путин, Александр Вучич, ШОС
Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным

Вучич заявил о сложной подготовке к переговорам с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поделился трудностями, связанными с подготовкой к переговорам с Владимиром Путиным, сообщает сербская газета Blic.
Он отметил, что сложность встреч обусловлена различием в размерах государств. Вучич подчеркнул, что разговор с Путиным — это не простой обмен мнениями, а детальный процесс, который требует тщательной подготовки.
"Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране", — отметил сербский лидер.
Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с мировыми лидерами стран.
Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.
В среду Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На параде и торжественном приеме вместе с ним будет и лидер КНДР, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
В миреКитайСербияРоссияВладимир ПутинАлександр ВучичШОС
 
 
