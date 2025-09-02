Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным

https://ria.ru/20250902/peregovory-2039209463.html

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поделился трудностями, связанными с подготовкой к переговорам с Владимиром Путиным, сообщает сербская газета Blic.Он отметил, что сложность встреч обусловлена различием в размерах государств. Вучич подчеркнул, что разговор с Путиным — это не простой обмен мнениями, а детальный процесс, который требует тщательной подготовки."Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране", — отметил сербский лидер.Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с мировыми лидерами стран.Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.В среду Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На параде и торжественном приеме вместе с ним будет и лидер КНДР, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

