Переговоры Путина и Си оказались в центре внимания западных СМИ
Переговоры Путина и Си оказались в центре внимания западных СМИ - РИА Новости, 02.09.2025
Переговоры Путина и Си оказались в центре внимания западных СМИ
Западные СМИ активно освещают переговоры глав России и Китая в Пекине.
2025-09-02T12:46:00+03:00
2025-09-02T12:46:00+03:00
2025-09-02T16:17:00+03:00
в мире
китай
владимир путин
си цзиньпин
россия
сила сибири — 2
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039033009_0:26:2737:1565_1920x0_80_0_0_0d4b4ecfcc883bf2268b8ee52c726767.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Западные СМИ активно освещают переговоры глав России и Китая в Пекине.Канал CNN пишет, что Си Цзиньпин и Путин "стоят плечом к плечу", пока Китай пытается стать альтернативным мировым лидером.Агентство Associated Press обратило внимание на то, что глава Китая приветствовал своего российского коллегу как старого друга. Reuters отметило, что Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и поблагодарил за теплый прием в Китае.Газета Financial Times выделила подписание соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" по итогам переговоров. Газета The Guardian отмечает, что аналитики будут внимательно следить за любой официальной встречей Путина, Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.Президент России Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с мировыми лидерами стран.Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.В среду Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
китай
россия
