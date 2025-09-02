Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки. Главное — в материале РИА Новости.
Заявления Путина
- Тесное общение стран отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне:
«
"Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации".
- Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
- Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие и расширять деловое сотрудничество с Китаем.
- Решение, как и десять лет назад, в 2015 году, совместно отметить в Москве и Пекине юбилей Великой Победы, имеет особое значение:
«
"Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем".
Высказывания Си
«
"Уважаемый господин Путин, мой давний друг, я очень рад снова видеть вас в Пекине. Мы с вами буквально вчера вместе участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине, а завтра с вами, господин президент, а также с главами стран, представителями международных организаций и почетными гостями с пяти континентов торжественно отметим 80-летие Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне".
- Участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне стало доброй традицией.
- КНР готова вместе с Россией поддерживать друг друга в развитии народов двух стран.
- Отношения Москвы и Пекина выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом.
- Страны должны укреплять сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20.
- Пекин готов укреплять связи, оперативно координировать позиции по вопросам, касающимся интересов двух стран.
Как передает Центральное телевидение Китая, лидеры также обсудили международные и региональные вопросы. По итогам встречи подписано более 20 документов о сотрудничестве.
Путин находится в КНР с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента. В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.