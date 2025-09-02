Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025
09:09 02.09.2025 (обновлено: 11:32 02.09.2025)
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы... РИА Новости, 02.09.2025
в мире
пекин
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
оон
шос
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки. Главное — в материале РИА Новости.Заявления Путина"Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации"."Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем".Высказывания Си&quot;Уважаемый господин Путин, мой давний друг, я очень рад снова видеть вас в Пекине. Мы с вами буквально вчера вместе участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине, а завтра с вами, господин президент, а также с главами стран, представителями международных организаций и почетными гостями с пяти континентов торжественно отметим 80-летие Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне&quot;.Как передает Центральное телевидение Китая, лидеры также обсудили международные и региональные вопросы. По итогам встречи подписано более 20 документов о сотрудничестве.Путин находится в КНР с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента. В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
пекин
китай
россия
Переговоры Путина и Си Цзиньпина в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай" в узком составе
Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжились в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай" в узком составе, сообщил Кремль. С российской стороны в мероприятии приняли участие Лавров, Орешкин, Ушаков и Белоусов.
2025-09-02T09:09
true
PT0M04S
Прогулка Путина и Си Цзиньпина по резиденции китайского лидера
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-02T09:09
true
PT0M55S
Си Цзиньпин: Участие лидеров России и Китая в торжествах по случаю победы во Второй мировой стало доброй традицией
Участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой стало доброй традицией двусторонних отношений, заявил Си Цзиньпин
2025-09-02T09:09
true
PT0M47S
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки. Главное — в материале РИА Новости.

Заявления Путина

  • Тесное общение стран отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне:
"Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации".
  • Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
  • Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие и расширять деловое сотрудничество с Китаем.
  • Решение, как и десять лет назад, в 2015 году, совместно отметить в Москве и Пекине юбилей Великой Победы, имеет особое значение:
"Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем".
Высказывания Си

"Уважаемый господин Путин, мой давний друг, я очень рад снова видеть вас в Пекине. Мы с вами буквально вчера вместе участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине, а завтра с вами, господин президент, а также с главами стран, представителями международных организаций и почетными гостями с пяти континентов торжественно отметим 80-летие Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне".

  • Участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне стало доброй традицией.
  • КНР готова вместе с Россией поддерживать друг друга в развитии народов двух стран.
  • Отношения Москвы и Пекина выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом.
  • Страны должны укреплять сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20.
  • Пекин готов укреплять связи, оперативно координировать позиции по вопросам, касающимся интересов двух стран.
Как передает Центральное телевидение Китая, лидеры также обсудили международные и региональные вопросы. По итогам встречи подписано более 20 документов о сотрудничестве.
Символика саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лидеры стран ШОС предложили новую систему мироустройства
Вчера, 18:53
Путин находится в КНР с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента. В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
Переговоры президента Владимира Путина с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Пекине прошли переговоры Путина с лидерами Китая и Монголии
05:52
 
В миреПекинКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинООНШОСБРИКС
 
 
