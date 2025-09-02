https://ria.ru/20250902/peregovory-2038989885.html

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине в широком составе. Главное — в материале РИА Новости.Заявления Путина"Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации"."Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем".Высказывания Си"Уважаемый господин Путин, мой давний друг, я очень рад снова видеть вас в Пекине. Мы с вами буквально вчера вместе участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине, а завтра с вами, господин президент, а также с главами стран-представителями международных организаций и почетными гостями из пяти континентов торжественно отметим 80-летие Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне".Переговоры продолжились в личной резиденции Си "Чжуннаньхай" в узком составе. Как передает Центральное телевидение Китая, лидеры обсудили международные и региональные вопросы. По итогам встречи подписано более 20 документов о сотрудничестве.Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Ранее во вторник в Пекине состоялась беседа лидеров России, КНР и Монголии. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента.В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.

