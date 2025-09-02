Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли ложь Киева об убийстве Парубия
14:49 02.09.2025 (обновлено: 16:26 02.09.2025)
В Раде раскрыли ложь Киева об убийстве Парубия
За убийством бывшего главы СНБО Андрея Парубия стоит Владимир Зеленский, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. За убийством бывшего главы СНБО Андрея Парубия стоит Владимир Зеленский, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Чем громче хор голосов пропагандистов Банковой о том, что Парубия убрал Кремль, тем больше уверенность, что его убил Зеленский", — написал политик.Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО был застрелен во Львове 30 августа. Нападавшему удалось скрыться. В ночь на понедельник украинские власти заявили о задержании подозреваемого.Чем известен Парубий* Организация признана террористической и запрещена в России.** Запрещенная в России экстремистская организация.
в мире, киев, украина, россия, андрей парубий, владимир зеленский, александр дубинский, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. За убийством бывшего главы СНБО Андрея Парубия стоит Владимир Зеленский, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Чем громче хор голосов пропагандистов Банковой о том, что Парубия убрал Кремль, тем больше уверенность, что его убил Зеленский", — написал политик.
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Подозреваемый в убийстве Парубия с улыбкой рассказал о своем мотиве
Вчера, 13:23
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО был застрелен во Львове 30 августа. Нападавшему удалось скрыться. В ночь на понедельник украинские власти заявили о задержании подозреваемого.

Чем известен Парубий

  • С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
  • Бывший начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
  • В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"*.
  • В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем — ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
  • Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
  • Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в подпольном движении Stop Grave.
  • Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.
  • В 1988 году возглавил молодежную организацию "Спадщина", которая занималась восстановлением могил боевиков УПА**.
  • В апреле 2010-го пытался сорвать голосование за ратификацию украинско-российского соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму.
  • В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.
  • В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера "самым большим демократом".
  • На Парубия совершали покушение в 2014 году в центре Киева: неизвестный бросил в его сторону гранату.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Эксперт прокомментировал заявления Киева о русском следе в убийстве Парубия
1 сентября, 15:39
 
