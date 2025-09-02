https://ria.ru/20250902/parubiy-2039112076.html

В Раде раскрыли ложь Киева об убийстве Парубия

В Раде раскрыли ложь Киева об убийстве Парубия - РИА Новости, 02.09.2025

В Раде раскрыли ложь Киева об убийстве Парубия

За убийством бывшего главы СНБО Андрея Парубия стоит Владимир Зеленский, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:49:00+03:00

2025-09-02T14:49:00+03:00

2025-09-02T16:26:00+03:00

в мире

киев

украина

россия

андрей парубий

владимир зеленский

александр дубинский

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038522909_0:202:2842:1801_1920x0_80_0_0_8f0237bf7127193592e93bfda93c5309.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. За убийством бывшего главы СНБО Андрея Парубия стоит Владимир Зеленский, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Чем громче хор голосов пропагандистов Банковой о том, что Парубия убрал Кремль, тем больше уверенность, что его убил Зеленский", — написал политик.Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО был застрелен во Львове 30 августа. Нападавшему удалось скрыться. В ночь на понедельник украинские власти заявили о задержании подозреваемого.Чем известен Парубий* Организация признана террористической и запрещена в России.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250902/ubiystvo-2039072565.html

https://ria.ru/20250901/parubiy-2038875028.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, андрей парубий, владимир зеленский, александр дубинский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, служба безопасности украины