В Пекине усилили меры безопасности в преддверии парада

В Пекине усилили меры безопасности в преддверии парада

Китайская столица усилила меры безопасности на фоне предстоящего военного парада на площади Тяньаньмэнь и других торжеств с участием лидеров иностранных...

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китайская столица усилила меры безопасности на фоне предстоящего военного парада на площади Тяньаньмэнь и других торжеств с участием лидеров иностранных государств, передает корреспондент РИА Новости. Китай 3 сентября проведет масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Торжественные мероприятия на площади Тяньаньмэнь, включая военный парад, начнутся в среду в 9 утра (4.00 мск). Власти столицы в преддверии торжеств усилили меры безопасности. Как выяснил корреспондент РИА Новости, жителей квартир, в которых окна выходят на главный проспект города - Чанъаньцзе, обязали в ночь перед началом парада покинуть свои квартиры до окончания торжеств. Соответствующие квартиры будут проверены сотрудниками полиции и опечатаны. На соответствующий период времени жителям этих квартир будет представлена временная жилплощадь, горячее питье и закуски. Кроме того, жителей домов, которые выходят на проспект, заранее попросили убрать с парковочных мест во дворах личный автотранспорт. В центральных районах города, на мостах, перекрестках, были выставлены дополнительные сотрудники правоохранительных органов, включая вооруженную полицию, а тротуары на ряде улиц были отгорожены от проезжей части ограждениями. На многих улицах появились дополнительные посты с полицейскими машинами, а количество сотрудников со служебными собаками в городе заметно возросло. Журналисты, которые аккредитовались для освещения парада на месте, заранее должны получить специальный стикер на технику, включая зарядные устройства (power bank) в центре для СМИ, после того как она пройдет соответствующие проверки. Журналистов также обязали подписать соглашение об отказе от использования "режима модема" в мобильных устройствах на время проведения парада. Перед началом торжеств все сотрудники СМИ, работающие на месте, должны будут пройти несколько этапов проверки безопасности. В день самого парада, а также в предшествующие несколько дней, была скорректирована работа общественного транспорта в городе, ряд улиц города на время проведения торжеств будет закрыта для всех видов транспорта, а также для пешеходов. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде 3 сентября в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут. Центральное телевидение Китая сообщало, что в 20.00 (15.00 мск) в этот же день в Доме народных собраний в Пекине состоится торжественный вечер, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Отмечается, что на вечере "будут присутствовать Си Цзиньпин и другие". Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что в памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае примут участие двадцать шесть глав иностранных государств и правительств. Среди приглашенных лидеров президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Спецпоезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын поехал в Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, пересек границу с КНР рано утром во вторник по местному времени, передала ранее радиостанция "Голос Кореи".

