Патрушев отметил важность сохранения памяти о роли СССР во Второй мировой

Патрушев отметил важность сохранения памяти о роли СССР во Второй мировой

Патрушев отметил важность сохранения памяти о роли СССР во Второй мировой

Сохранение памяти о решающей роли Советского Союза в окончании Второй мировой войны является задачей государственной важности, заявил помощник президента...

2025-09-02T10:18:00+03:00

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сохранение памяти о решающей роли Советского Союза в окончании Второй мировой войны является задачей государственной важности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Ни в коем случае нельзя забывать, что именно СССР приблизил капитуляцию Японской империи. Причем он сделал это не с помощью уничтожения гражданского населения, а в открытом военном противостоянии", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября. Патрушев напомнил, что в 1945 году США готовились воевать с Японией минимум два года и ориентировались на потери примерно в 1 миллион своих солдат. "И для императора Хирохито и его генералов стало шоком катастрофическое поражение огромной Квантунской армии, рассыпавшейся под ударами именно советских войск. Почти миллионная группировка всего за 24 дня была полностью разгромлена", - добавил он. "Сохранение памяти о подвигах советской армии и военно-морского флота о решающей роли Советского Союза в окончании Второй мировой войны - задача государственной важности. Ведь для нашего народа эта историческая память священна", - подчеркнул Патрушев. По поручению президента России Владимира Путина на острове Шумшу создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Курильской десантной операции, отметил помощник главы государства. "Кстати, совсем недавно на острове отечественные военно-исторические реконструкторы воссоздали освобождение острова советскими войсками в 1945 году. Обновляются экспозиции в краеведческих и школьных музеях, публикуются документы, касающиеся подвига советских солдат. К юбилею победы над Японией отреставрированы десятки памятников в честь народа-победителя. Для нынешней молодежи это возможность прикоснуться к славным страницам нашей истории", - сказал Патрушев.

