Патрушев отметил важность сохранения памяти о роли СССР во Второй мировой

Патрушев призвал помнить, что СССР приблизил капитуляцию Токио во Второй мировой
Воздушный десант Красной армии 18 августа 1945 года высадился в Харбине. Эта операция была предпринята для того, чтобы ускорить разоружение капитулировавших японских войск, предотвратить возможные разрушения промышленных предприятий, железнодорожных станций и других важных объектов, а также не допустить вывоза материальных ценностей.
Китай, Харбин, август 1945 года.
Артиллерийский расчет 159-й стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ведет бой за укрепленный город Муданьцзян.
Китай, провинция Хэйлунцзян, август 1945 года.
Жители города Муданьцзян, освобожденного от японской оккупации, встречают советских воинов 1-го Дальневосточного фронта.
Китай, провинция Хэйлунцзян, август 1945 года.
Советские танкисты и моряки Тихоокеанского флота в освобожденном Порт-Артуре.
Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), 1945 год.
Солдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11).
Китай, Харбин, август 1945 года.
Встреча советских офицеров с военнопленными Мукденского лагеря, освобожденных в августе 1945 года силами 262-й стрелковой дивизии 113-го стрелкового корпуса 39-й армии. Среди заключенных лагеря были пленные из армий Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии.
Китай, Шэньян, провинция Ляонин, август 1945 года.
Жители Харбина приветствуют красноармейцев 2-го Дальневосточного фронта во время торжественного парада в честь Победы Советского Союза над Японией.
Китай, Харбин, 1945 год.
Население города Порт-Артур встречает танкистов 7-го механизированного корпуса 6-й гвардейской танковой армии. Дальневосточный фронт.
Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), август 1945 года.
