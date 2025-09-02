Рейтинг@Mail.ru
Победа, запечатленная на фото. Последний аккорд Великой войны
09:00 02.09.2025
Победа, запечатленная на фото. Последний аккорд Великой войны
Победа, запечатленная на фото. Последний аккорд Великой войны
С 9 августа по 3 сентября 1945 года войска трех фронтов — 1-го и 2-го Дальневосточного, а также Забайкальского — провели одну из крупнейших наступательных... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T09:00:00+03:00
2025-09-02T09:00:00+03:00
С 9 августа по 3 сентября 1945 года войска трех фронтов — 1-го и 2-го Дальневосточного, а также Забайкальского — провели одну из крупнейших наступательных операций Второй мировой войны — Маньчжурскую. Во время ее проведения была разгромлена Квантунская армия — одна из сильнейших в Японии.Силы Красной армии прорвали глубоко эшелонированную оборону, вышли к важнейшим городам региона и окружили основные группировки вражеских войск. Были освобождены города Харбин, Муданьцзян, Далянь, Мукден, Чанчунь. Более 600 тысяч солдат Квантунской армии были взяты в плен. Во многом именно этот разгром привел к капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Маньчжурской операции, 93 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе за освобождение народов.
С 9 августа по 3 сентября 1945 года войска трех фронтов — 1-го и 2-го Дальневосточного, а также Забайкальского — провели одну из крупнейших наступательных операций Второй мировой войны — Маньчжурскую. Во время ее проведения была разгромлена Квантунская армия — одна из сильнейших в Японии.
Силы Красной армии прорвали глубоко эшелонированную оборону, вышли к важнейшим городам региона и окружили основные группировки вражеских войск. Были освобождены города Харбин, Муданьцзян, Далянь, Мукден, Чанчунь. Более 600 тысяч солдат Квантунской армии были взяты в плен. Во многом именно этот разгром привел к капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.
За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Маньчжурской операции, 93 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе за освобождение народов.
© РИА Новости / Александр Становов | Перейти в медиабанкМаньчжурская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). САУ ИСУ-152 из состава 395-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка 1-го Дальневосточного фронта переправляется через реку Мулинхэ у города Мулин в провинции Хэйлунцзян, Китай, август 1945 года.
САУ ИСУ-152 из состава 395-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка 1-го Дальневосточного фронта переправляется через реку Мулинхэ у города Мулин в провинции Хэйлунцзян
Маньчжурская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). САУ ИСУ-152 из состава 395-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка 1-го Дальневосточного фронта переправляется через реку Мулинхэ у города Мулин в провинции Хэйлунцзян, Китай, август 1945 года.
© РИА Новости / Александр Становов
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанк

Воздушный десант Красной армии 18 августа 1945 года высадился в Харбине. Эта операция была предпринята для того, чтобы ускорить разоружение капитулировавших японских войск, предотвратить возможные разрушения промышленных предприятий, железнодорожных станций и других важных объектов, а также не допустить вывоза материальных ценностей.

Китай, Харбин, август 1945 года.

Воздушный десант Советской армии 18 августа 1945 года высадился в Харбине

Воздушный десант Красной армии 18 августа 1945 года высадился в Харбине. Эта операция была предпринята для того, чтобы ускорить разоружение капитулировавших японских войск, предотвратить возможные разрушения промышленных предприятий, железнодорожных станций и других важных объектов, а также не допустить вывоза материальных ценностей.

Китай, Харбин, август 1945 года.

© РИА Новости / Федор Левшин
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Александр Становов | Перейти в медиабанк

Артиллерийский расчет 159-й стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ведет бой за укрепленный город Муданьцзян.

Китай, провинция Хэйлунцзян, август 1945 года.

Маньчжурская наступательная операция Советской Армии и частей Монгольской народно-революционной армии

Артиллерийский расчет 159-й стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ведет бой за укрепленный город Муданьцзян.

Китай, провинция Хэйлунцзян, август 1945 года.

© РИА Новости / Александр Становов
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкМаршалы Советского Союза (справа налево): командующий 1-м Дальневосточным фронтом Кирилл Афанасьевич Мерецков, командующий Забайкальским фронтом Родион Яковлевич Малиновский и главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Александр Михайлович Василевский на аэродроме Дайрен (Далянь). Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), август 1945 года.
Вторая мировая война 1939-1945 гг.
Маршалы Советского Союза (справа налево): командующий 1-м Дальневосточным фронтом Кирилл Афанасьевич Мерецков, командующий Забайкальским фронтом Родион Яковлевич Малиновский и главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Александр Михайлович Василевский на аэродроме Дайрен (Далянь). Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), август 1945 года.
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанк

Жители города Муданьцзян, освобожденного от японской оккупации, встречают советских воинов 1-го Дальневосточного фронта.

Китай, провинция Хэйлунцзян, август 1945 года.

Советско-японская война 1945

Жители города Муданьцзян, освобожденного от японской оккупации, встречают советских воинов 1-го Дальневосточного фронта.

Китай, провинция Хэйлунцзян, август 1945 года.

© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Советские танкисты и моряки Тихоокеанского флота в освобожденном Порт-Артуре.

Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), 1945 год.

Встреча в освобожденном Порт-Артуре советских солдат Дальневосточного фронта и матросов Тихоокеанского флота

Советские танкисты и моряки Тихоокеанского флота в освобожденном Порт-Артуре.

Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), 1945 год.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Солдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11).

Китай, Харбин, август 1945 года.

Японские солдаты капитулирующей 16 августа 1945 года Квантунской армии сдают свое оружие советскому офицеру

Солдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11).

Китай, Харбин, август 1945 года.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Семен Раскин | Перейти в медиабанк

Встреча советских офицеров с военнопленными Мукденского лагеря, освобожденных в августе 1945 года силами 262-й стрелковой дивизии 113-го стрелкового корпуса 39-й армии. Среди заключенных лагеря были пленные из армий Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии.

Китай, Шэньян, провинция Ляонин, август 1945 года.

Советско-японская война 1945

Встреча советских офицеров с военнопленными Мукденского лагеря, освобожденных в августе 1945 года силами 262-й стрелковой дивизии 113-го стрелкового корпуса 39-й армии. Среди заключенных лагеря были пленные из армий Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии.

Китай, Шэньян, провинция Ляонин, август 1945 года.

© РИА Новости / Семен Раскин
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Жители Харбина приветствуют красноармейцев 2-го Дальневосточного фронта во время торжественного парада в честь Победы Советского Союза над Японией.

Китай, Харбин, 1945 год.

Советские войска вступили в Харбин

Жители Харбина приветствуют красноармейцев 2-го Дальневосточного фронта во время торжественного парада в честь Победы Советского Союза над Японией.

Китай, Харбин, 1945 год.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Население города Порт-Артур встречает танкистов 7-го механизированного корпуса 6-й гвардейской танковой армии. Дальневосточный фронт.

Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), август 1945 года.

Население китайского города Далянь радостно встречает танкистов 7-го механизированного корпуса 6-й гвардейской танковой армии

Население города Порт-Артур встречает танкистов 7-го механизированного корпуса 6-й гвардейской танковой армии. Дальневосточный фронт.

Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), август 1945 года.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Освобождение. Путь к ПобедеОсвобождение. Мир народамКитайСовинформбюроХарбинЯпонияОбщество
 
 
