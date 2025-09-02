https://ria.ru/20250902/osvobozhdenie-2038046659.html

Победа, запечатленная на фото. Последний аккорд Великой войны

2025-09-02T09:00:00+03:00

освобождение. путь к победе

освобождение. мир народам

китай

совинформбюро

харбин

япония

общество

С 9 августа по 3 сентября 1945 года войска трех фронтов — 1-го и 2-го Дальневосточного, а также Забайкальского — провели одну из крупнейших наступательных операций Второй мировой войны — Маньчжурскую. Во время ее проведения была разгромлена Квантунская армия — одна из сильнейших в Японии.Силы Красной армии прорвали глубоко эшелонированную оборону, вышли к важнейшим городам региона и окружили основные группировки вражеских войск. Были освобождены города Харбин, Муданьцзян, Далянь, Мукден, Чанчунь. Более 600 тысяч солдат Квантунской армии были взяты в плен. Во многом именно этот разгром привел к капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Маньчжурской операции, 93 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе за освобождение народов.

