Путин провел встречу с премьером Пакистана

ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом во время визита в Китай."Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", — сказал российский лидер.Как в свою очередь отметил Шариф, отношения двух стран только улучшаются, это происходит благодаря личной заинтересованности Путина. Премьер подчеркнул, что Исламабад настроен на укрепление связей.Как уточнил российский лидер, во время прошлой встречи они договорились об активизации отношений двух стран. По его словам, некоторые позиции удалось сдвинуть с мертвой точки, но, к сожалению, торговый оборот между государствами несколько снизился. Путин подчеркнул, что это произошло из-за объективных обстоятельств, показатель уменьшился незначительно. Тем не менее президент назвал это хорошим сигналом, чтобы страны проанализировали ситуацию и поработали над ней.Путин также пригласил Шарифа посетить Россию в ноябре на мероприятие ШОС на уровне глав правительств в Москве. Премьер принял приглашение."Благодарю вас за приглашение посетить вашу прекрасную страну. Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней", — сказал он.Кроме того, президент принес соболезнования народу Пакистана из-за наводнений в стране. Путин отметил, что Шариф рассказывал ему об этом во время сессии ШОС. Российский лидер выразил надежду, что Исламабад справится с трудностями, с которыми страна столкнулась из-за природных катаклизмов.В свою очередь, Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана, а также за попытки России балансировать ситуацию в регионе.Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Во вторник Путин продолжает визит, переместившись в китайскую столицу. В Пекине президент России примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250902/putin-2039047638.html
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф перед началом переговоров в Китае
Путин в Китае провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-02T14:22
true
PT0M39S
Встреча Путина с премьер-министром Пакистана
Встреча Путина с премьер-министром Пакистана.
2025-09-02T14:22
true
PT1M03S
Премьер Пакистана ответил Путину на русском
Премьер Пакистана ответил Путину на русском
2025-09-02T14:22
true
PT0M25S
Путин и премьер Пакистана во время переговоров в Китае
Путин и премьер Пакистана во время переговоров в Китае
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом во время визита в Китай.
«
"Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", — сказал российский лидер.
Как в свою очередь отметил Шариф, отношения двух стран только улучшаются, это происходит благодаря личной заинтересованности Путина. Премьер подчеркнул, что Исламабад настроен на укрепление связей.
Как уточнил российский лидер, во время прошлой встречи они договорились об активизации отношений двух стран. По его словам, некоторые позиции удалось сдвинуть с мертвой точки, но, к сожалению, торговый оборот между государствами несколько снизился.
Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.
Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.
Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.
Путин подчеркнул, что это произошло из-за объективных обстоятельств, показатель уменьшился незначительно. Тем не менее президент назвал это хорошим сигналом, чтобы страны проанализировали ситуацию и поработали над ней.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине
Путин также пригласил Шарифа посетить Россию в ноябре на мероприятие ШОС на уровне глав правительств в Москве. Премьер принял приглашение.
«
"Благодарю вас за приглашение посетить вашу прекрасную страну. Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней", — сказал он.
Кроме того, президент принес соболезнования народу Пакистана из-за наводнений в стране. Путин отметил, что Шариф рассказывал ему об этом во время сессии ШОС. Российский лидер выразил надежду, что Исламабад справится с трудностями, с которыми страна столкнулась из-за природных катаклизмов.
В свою очередь, Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана, а также за попытки России балансировать ситуацию в регионе.
Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Во вторник Путин продолжает визит, переместившись в китайскую столицу. В Пекине президент России примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.