14:22 02.09.2025 (обновлено: 15:35 02.09.2025)
Путин провел встречу с премьером Пакистана
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом во время визита в Китай. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом во время визита в Китай.&quot;Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами&quot;, — сказал российский лидер.Как в свою очередь отметил Шариф, отношения двух стран только улучшаются, это происходит благодаря личной заинтересованности Путина. Премьер подчеркнул, что Исламабад настроен на укрепление связей.Как уточнил российский лидер, во время прошлой встречи они договорились об активизации отношений двух стран. По его словам, некоторые позиции удалось сдвинуть с мертвой точки, но, к сожалению, торговый оборот между государствами несколько снизился. Путин подчеркнул, что это произошло из-за объективных обстоятельств, показатель уменьшился незначительно. Тем не менее президент назвал это хорошим сигналом, чтобы страны проанализировали ситуацию и поработали над ней.Путин также пригласил Шарифа посетить Россию в ноябре на мероприятие ШОС на уровне глав правительств в Москве. Премьер принял приглашение."Благодарю вас за приглашение посетить вашу прекрасную страну. Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней", — сказал он.Кроме того, президент принес соболезнования народу Пакистана из-за наводнений в стране. Путин отметил, что Шариф рассказывал ему об этом во время сессии ШОС. Российский лидер выразил надежду, что Исламабад справится с трудностями, с которыми страна столкнулась из-за природных катаклизмов.В свою очередь, Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана, а также за попытки России балансировать ситуацию в регионе.Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Во вторник Путин продолжает визит, переместившись в китайскую столицу. В Пекине президент России примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
Путин в Китае провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает корреспондент РИА Новости.
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом во время визита в Китай.
"Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", — сказал российский лидер.

Как в свою очередь отметил Шариф, отношения двух стран только улучшаются, это происходит благодаря личной заинтересованности Путина. Премьер подчеркнул, что Исламабад настроен на укрепление связей.
Как уточнил российский лидер, во время прошлой встречи они договорились об активизации отношений двух стран. По его словам, некоторые позиции удалось сдвинуть с мертвой точки, но, к сожалению, торговый оборот между государствами несколько снизился.
Путин подчеркнул, что это произошло из-за объективных обстоятельств, показатель уменьшился незначительно. Тем не менее президент назвал это хорошим сигналом, чтобы страны проанализировали ситуацию и поработали над ней.
Путин также пригласил Шарифа посетить Россию в ноябре на мероприятие ШОС на уровне глав правительств в Москве. Премьер принял приглашение.
"Благодарю вас за приглашение посетить вашу прекрасную страну. Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней", — сказал он.
Кроме того, президент принес соболезнования народу Пакистана из-за наводнений в стране. Путин отметил, что Шариф рассказывал ему об этом во время сессии ШОС. Российский лидер выразил надежду, что Исламабад справится с трудностями, с которыми страна столкнулась из-за природных катаклизмов.
В свою очередь, Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана, а также за попытки России балансировать ситуацию в регионе.
Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Во вторник Путин продолжает визит, переместившись в китайскую столицу. В Пекине президент России примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
