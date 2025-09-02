Рейтинг@Mail.ru
Генералу Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке
14:38 02.09.2025 (обновлено: 17:07 02.09.2025)
Генералу Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке
Генерал-майору Александру Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке от пермского завода "Телта", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Генерал-майору Александру Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке от пермского завода "Телта", передает корреспондент РИА Новости."Окончательно по совокупности преступлений назначить Оглоблину Александру Владимировичу девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 12 миллионов 400 тысяч рублей", — огласила решение судья.Дело слушал 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме.Гособвинитель просил назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы вместе с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года.Сам фигурант в последнем слове сказал, что признает вину в получении взятки и раскаивается, отметив, что ущерба не причинял, и просил не наказывать его строго.Адвокат Максим Довгань заявил РИА Новости, что Оглоблин не согласен с квалификацией дела, поскольку оно появилось после того, как он написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. Юрист настаивал, что Оглоблина должны освободить от ответственности по примечанию статьи 291.1 Уголовного кодекса.Как установил суд, с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на более чем 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Шамарин.Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов, Московский гарнизонный военный суд приговорил его в середине апреля к семи годам колонии строгого режима. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.
Генерал-майор Александр Оглоблин во время оглашения приговора в 235-м гарнизонном военном суде Москвы
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Генерал-майору Александру Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке от пермского завода "Телта", передает корреспондент РИА Новости.
"Окончательно по совокупности преступлений назначить Оглоблину Александру Владимировичу девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 12 миллионов 400 тысяч рублей", — огласила решение судья.
Оглоблин — бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС России. Его признали виновным в получении взятки в размере 12 миллионов рублей.

Дело слушал 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме.
Гособвинитель просил назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы вместе с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года.
Сам фигурант в последнем слове сказал, что признает вину в получении взятки и раскаивается, отметив, что ущерба не причинял, и просил не наказывать его строго.
Адвокат Максим Довгань заявил РИА Новости, что Оглоблин не согласен с квалификацией дела, поскольку оно появилось после того, как он написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. Юрист настаивал, что Оглоблина должны освободить от ответственности по примечанию статьи 291.1 Уголовного кодекса.
Как установил суд, с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на более чем 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Шамарин.
Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов, Московский гарнизонный военный суд приговорил его в середине апреля к семи годам колонии строгого режима. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.
