https://ria.ru/20250902/ogloblin-2039105139.html
Генералу Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке
Генералу Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке - РИА Новости, 02.09.2025
Генералу Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке
Генерал-майору Александру Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке от пермского завода "Телта", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:38:00+03:00
2025-09-02T14:38:00+03:00
2025-09-02T17:07:00+03:00
происшествия
россия
александр оглоблин
вадим шамарин
халил арсланов
московский гарнизонный военный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039119307_0:263:3071:1990_1920x0_80_0_0_9a8f08eae3b44e5ebce000fb26680735.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Генерал-майору Александру Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке от пермского завода "Телта", передает корреспондент РИА Новости."Окончательно по совокупности преступлений назначить Оглоблину Александру Владимировичу девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 12 миллионов 400 тысяч рублей", — огласила решение судья.Дело слушал 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме.Гособвинитель просил назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы вместе с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года.Сам фигурант в последнем слове сказал, что признает вину в получении взятки и раскаивается, отметив, что ущерба не причинял, и просил не наказывать его строго.Адвокат Максим Довгань заявил РИА Новости, что Оглоблин не согласен с квалификацией дела, поскольку оно появилось после того, как он написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. Юрист настаивал, что Оглоблина должны освободить от ответственности по примечанию статьи 291.1 Уголовного кодекса.Как установил суд, с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на более чем 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Шамарин.Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов, Московский гарнизонный военный суд приговорил его в середине апреля к семи годам колонии строгого режима. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250827/sud-2037854507.html
https://ria.ru/20250827/kuznetsov-2037784872.html
https://ria.ru/20250607/shamarin-2021485777.html
https://ria.ru/20250727/nagrazhdenie-2031707251.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039119307_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_d301782cfa208abad7bda4bae4a5c3f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр оглоблин, вадим шамарин, халил арсланов, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Александр Оглоблин, Вадим Шамарин, Халил Арсланов, Московский гарнизонный военный суд
Генералу Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке
Генерала Оглоблина приговорили к 9 годам колонии по делу о взятке
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Генерал-майору Александру Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке от пермского завода "Телта", передает корреспондент РИА Новости.
"Окончательно по совокупности преступлений назначить Оглоблину Александру Владимировичу девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 12 миллионов 400 тысяч рублей", — огласила решение судья.
Оглоблин — бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС России. Его признали виновным в получении взятки в размере 12 миллионов рублей.
Дело слушал 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме.
Гособвинитель просил назначить Оглоблину
12 лет и шесть месяцев лишения свободы вместе с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года.
Сам фигурант в последнем слове сказал, что признает вину в получении взятки и раскаивается, отметив, что ущерба не причинял, и просил не наказывать его строго.
Адвокат Максим Довгань заявил РИА Новости, что Оглоблин не согласен с квалификацией дела, поскольку оно появилось после того, как он написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина
. Юрист настаивал, что Оглоблина должны освободить от ответственности по примечанию статьи 291.1
Уголовного кодекса.
Как установил суд, с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на более чем 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Шамарин.
Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов, Московский гарнизонный военный суд приговорил его в середине апреля к семи годам колонии строгого режима. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.