Рейтинг@Mail.ru
Ученые обнаружили универсальный закон живой природы - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/nauka-2038814509.html
Ученые обнаружили универсальный закон живой природы
Ученые обнаружили универсальный закон живой природы - РИА Новости, 02.09.2025
Ученые обнаружили универсальный закон живой природы
Ученые из России и Франции обнаружили универсальный принцип, который объясняет, как организованы живые ткани — от кожи до кораллов. По мнению авторов, это... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T07:00:00+03:00
2025-09-02T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
рнф
южный федеральный университет
франция
россия
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038826917_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d676237e060bef259c18dda8d2b8aff0.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ученые из России и Франции обнаружили универсальный принцип, который объясняет, как организованы живые ткани — от кожи до кораллов. По мнению авторов, это поможет лучше понять механизмы заживления ран. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Research, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).Эпителиальные ткани, из которых состоят кожа, оболочки кишечника и других органов, образованы плотно прилегающими друг к другу клетками, по форме напоминающими многоугольники. Ранее было доказано, что клетки в здоровых эпителиях различных видов животных и растений располагаются по единому энергоэффективному принципу, имея определенное количество граней и соседей.Однако оставалось неизвестным, сохраняется ли этот принцип у более высокоорганизованных структур, например кораллов, состоящих из тысяч мелких организмов — полипов.Специалисты Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) и Университета Монпелье (Франция) сравнили клеточную структуру эпителия с расположением отдельных полипов в колониях кораллов.Ученые исследовали расположение клеток эпителия шейки матки человека и почки обезьяны с помощью камеры в конфокальном микроскопе — приборе, позволяющем получать контрастные изображения тканей с высоким пространственным разрешением. С помощью микрокомпьютерной томографии были получены тысячи цифровых снимков колоний кораллов из семейств Faviidae, Merulinidae и Montastraeidae. Для каждого полипа исследователи определили количество его ближайших соседей и площадь, которую он занимает.Оказалось, что распределение полипов по количеству соседей у всех исследованных кораллов практически идеально совпадает с клетками в эпителиях. Так, большинство (43–51 процентов) структурных элементов имели шесть соседей, 25–27 процентов — пять, и еще меньше — четыре, семь, восемь или девять соседей.Ученые разработали компьютерную модель, которая объяснила такое распределение. Согласно ей, и клетки, и полипы ведут себя как частицы, которые отталкиваются друг от друга, если находятся слишком близко и перестают взаимодействовать на большом расстоянии.По словам авторов исследования, разработанная модель может быть полезна для понимания механизмов развития тканей и заживления ран, а также для экологической оценки состояния коралловых рифов и в биомедицине."Очень разные по уровню организации биологические системы используют простой и универсальный физический принцип для построения своей структуры. Полученные знания важны, чтобы понимать механизмы восстановления и развития тканей в рамках направления регенеративной медицины", — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, профессор кафедры нанотехнологии ЮФУ Сергей Рошаль, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, опираясь на эти принципы, можно также прогнозировать, как коралловые рифы, находящиеся под угрозой из-за изменения климата и загрязнения морей, будут реагировать на трансформацию окружающей среды. Сейчас французские коллеги ученых ЮФУ с помощью компьютерной микротомографии изучают образцы ископаемых кораллов.
https://ria.ru/20250827/nauka-2037780924.html
https://ria.ru/20250709/nauka-2027943139.html
https://ri.ria.ru/20241007/nauka-1976216316.html
франция
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038826917_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5ef62838ca418bd86e071021f4db5b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, рнф, южный федеральный университет, франция, россия, ростов-на-дону, медицина, здоровье - общество, человек, кожа, биология
Наука, Наука, Университетская наука, РНФ, Южный федеральный университет, Франция, Россия, Ростов-на-Дону, Медицина, Здоровье - Общество, Человек, кожа, биология

Ученые обнаружили универсальный закон живой природы

© Getty Images / SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARYКишечник
Кишечник - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ученые из России и Франции обнаружили универсальный принцип, который объясняет, как организованы живые ткани — от кожи до кораллов. По мнению авторов, это поможет лучше понять механизмы заживления ран. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Research, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).
Эпителиальные ткани, из которых состоят кожа, оболочки кишечника и других органов, образованы плотно прилегающими друг к другу клетками, по форме напоминающими многоугольники. Ранее было доказано, что клетки в здоровых эпителиях различных видов животных и растений располагаются по единому энергоэффективному принципу, имея определенное количество граней и соседей.
Марлевые повязки в крови - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"По принципу русских пельменей". Найден новый подход к лечению тяжелых ран
27 августа, 09:00
Однако оставалось неизвестным, сохраняется ли этот принцип у более высокоорганизованных структур, например кораллов, состоящих из тысяч мелких организмов — полипов.
Специалисты Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) и Университета Монпелье (Франция) сравнили клеточную структуру эпителия с расположением отдельных полипов в колониях кораллов.
Ученые исследовали расположение клеток эпителия шейки матки человека и почки обезьяны с помощью камеры в конфокальном микроскопе — приборе, позволяющем получать контрастные изображения тканей с высоким пространственным разрешением. С помощью микрокомпьютерной томографии были получены тысячи цифровых снимков колоний кораллов из семейств Faviidae, Merulinidae и Montastraeidae. Для каждого полипа исследователи определили количество его ближайших соседей и площадь, которую он занимает.
Обработка раны перекисью водорода - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов
9 июля, 09:00
Оказалось, что распределение полипов по количеству соседей у всех исследованных кораллов практически идеально совпадает с клетками в эпителиях. Так, большинство (43–51 процентов) структурных элементов имели шесть соседей, 25–27 процентов — пять, и еще меньше — четыре, семь, восемь или девять соседей.
© Фото : Daria Roshal et al. / Physical Review Research, 2025Сходство в морфологии монослоев эпителия и срезов кораллов. (а) Фрагмент слоя эпителия. (b) Срез коралла Montastrea sp. (с) Срез коралла Dipsastraea favus. (d) Срез коралла Favites abdita
Сходство в морфологии монослоев эпителия и срезов кораллов. (а) Фрагмент слоя эпителия. (b) Срез коралла Montastrea sp. (с) Срез коралла Dipsastraea favus. (d) Срез коралла Favites abdita - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : Daria Roshal et al. / Physical Review Research, 2025
Сходство в морфологии монослоев эпителия и срезов кораллов. (а) Фрагмент слоя эпителия. (b) Срез коралла Montastrea sp. (с) Срез коралла Dipsastraea favus. (d) Срез коралла Favites abdita
Ученые разработали компьютерную модель, которая объяснила такое распределение. Согласно ей, и клетки, и полипы ведут себя как частицы, которые отталкиваются друг от друга, если находятся слишком близко и перестают взаимодействовать на большом расстоянии.
По словам авторов исследования, разработанная модель может быть полезна для понимания механизмов развития тканей и заживления ран, а также для экологической оценки состояния коралловых рифов и в биомедицине.
"Очень разные по уровню организации биологические системы используют простой и универсальный физический принцип для построения своей структуры. Полученные знания важны, чтобы понимать механизмы восстановления и развития тканей в рамках направления регенеративной медицины", — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, профессор кафедры нанотехнологии ЮФУ Сергей Рошаль, слова которого приводятся в сообщении.
Врач проводит исследование клеток ДНК - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В России предложили лечить раны с помощью ДНК
7 октября 2024, 09:00
По его словам, опираясь на эти принципы, можно также прогнозировать, как коралловые рифы, находящиеся под угрозой из-за изменения климата и загрязнения морей, будут реагировать на трансформацию окружающей среды. Сейчас французские коллеги ученых ЮФУ с помощью компьютерной микротомографии изучают образцы ископаемых кораллов.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРНФЮжный федеральный университетФранцияРоссияРостов-на-ДонуМедицинаЗдоровье - ОбществоЧеловеккожабиология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала