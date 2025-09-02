Рейтинг@Mail.ru
Мерц рассказал, кто занимается вопросом военной помощи Украине - РИА Новости, 02.09.2025
18:23 02.09.2025
Мерц рассказал, кто занимается вопросом военной помощи Украине
Мерц рассказал, кто занимается вопросом военной помощи Украине - РИА Новости, 02.09.2025
Мерц рассказал, кто занимается вопросом военной помощи Украине
Вопрос военной помощи Украине находится в компетенции государств-членов ЕС и других стран "коалиции желающих", таких как Великобритания, и не является задачей... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вопрос военной помощи Украине находится в компетенции государств-членов ЕС и других стран "коалиции желающих", таких как Великобритания, и не является задачей Евросоюза, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер в Берлине. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус резко отозвался о словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о дорожной карте для отправки многонациональных войск на Украину. Писториус отметил, что в принципе неправильно обсуждать такие вопросы до того, как стороны сядут за стол переговоров. Он также добавил, что Европейский союз не имеет никаких полномочий и компетенций в вопросах размещения войск. "Что касается того, какую военную поддержку мы оказываем, это вопрос исключительно компетенции государств-членов Европейского Союза и всех других, кто в этом участвует. Я хотел бы упомянуть в этой связи Великобританию. Великобритания больше не является членом ЕС, к сожалению. Но Великобритания находится в самом тесном кругу тех, кто возглавляет эту "коалицию желающих". Вот почему это задача, которая скорее относится к такой расстановке сил, а не является задачей Европейского Союза", - заявил Мерц, отвечая на вопрос, разделяет ли он позицию Писториуса в отношении слов фон дер Ляйен о развертывании сухопутных войск на Украине после прекращения огня. Трансляция велась на странице ведомства канцлера Германии. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Мерц рассказал, кто занимается вопросом военной помощи Украине

Мерц: вопрос военной помощи Украине находится в компетенции стран-членов ЕС

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вопрос военной помощи Украине находится в компетенции государств-членов ЕС и других стран "коалиции желающих", таких как Великобритания, и не является задачей Евросоюза, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер в Берлине.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус резко отозвался о словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о дорожной карте для отправки многонациональных войск на Украину. Писториус отметил, что в принципе неправильно обсуждать такие вопросы до того, как стороны сядут за стол переговоров. Он также добавил, что Европейский союз не имеет никаких полномочий и компетенций в вопросах размещения войск.
"Что касается того, какую военную поддержку мы оказываем, это вопрос исключительно компетенции государств-членов Европейского Союза и всех других, кто в этом участвует. Я хотел бы упомянуть в этой связи Великобританию. Великобритания больше не является членом ЕС, к сожалению. Но Великобритания находится в самом тесном кругу тех, кто возглавляет эту "коалицию желающих". Вот почему это задача, которая скорее относится к такой расстановке сил, а не является задачей Европейского Союза", - заявил Мерц, отвечая на вопрос, разделяет ли он позицию Писториуса в отношении слов фон дер Ляйен о развертывании сухопутных войск на Украине после прекращения огня.
Трансляция велась на странице ведомства канцлера Германии.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Болгарский депутат заявил, что страна не в состоянии помогать Украине
31 августа, 11:30
Болгарский депутат заявил, что страна не в состоянии помогать Украине
