https://ria.ru/20250902/marochko-2039003721.html

Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко

Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко - РИА Новости, 02.09.2025

Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко

Подразделение ВСУ оставило позиции, технику и оружие в Купянске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T09:02:00+03:00

2025-09-02T09:02:00+03:00

2025-09-02T09:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg

ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Подразделение ВСУ оставило позиции, технику и оружие в Купянске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе продвижения ВС РФ в населенном пункте Купянск нашей аэроразведкой зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций украинскими боевиками в районе улицы Долгалевская и железнодорожной станции Кооптах: с позиций сбежали до полутора взвода личного состава ВСУ, оставив на позициях технику и вооружение", - сообщил Марочко агентству со ссылкой на собственные источники. Эксперт добавил, что по периметру данного района находятся маневренные группы украинских националистов, которые выполняют функции заградотрядов. Ранее начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск практически полностью заблокирован.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250821/gosduma-2036650338.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, андрей марочко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность