Рейтинг@Mail.ru
Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/marochko-2039003721.html
Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко
Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко - РИА Новости, 02.09.2025
Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко
Подразделение ВСУ оставило позиции, технику и оружие в Купянске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T09:02:00+03:00
2025-09-02T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg
ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Подразделение ВСУ оставило позиции, технику и оружие в Купянске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе продвижения ВС РФ в населенном пункте Купянск нашей аэроразведкой зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций украинскими боевиками в районе улицы Долгалевская и железнодорожной станции Кооптах: с позиций сбежали до полутора взвода личного состава ВСУ, оставив на позициях технику и вооружение", - сообщил Марочко агентству со ссылкой на собственные источники. Эксперт добавил, что по периметру данного района находятся маневренные группы украинских националистов, которые выполняют функции заградотрядов. Ранее начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск практически полностью заблокирован.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250821/gosduma-2036650338.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ac17fbb4d3101d00913a7a99f122c66d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, андрей марочко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко

Марочко: подразделение ВСУ оставило позиции, технику и оружие в Купянске

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Подразделение ВСУ оставило позиции, технику и оружие в Купянске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе продвижения ВС РФ в населенном пункте Купянск нашей аэроразведкой зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций украинскими боевиками в районе улицы Долгалевская и железнодорожной станции Кооптах: с позиций сбежали до полутора взвода личного состава ВСУ, оставив на позициях технику и вооружение", - сообщил Марочко агентству со ссылкой на собственные источники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Эксперт добавил, что по периметру данного района находятся маневренные группы украинских националистов, которые выполняют функции заградотрядов.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск практически полностью заблокирован.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в сокрытии реальных потерь ВСУ
21 августа, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала