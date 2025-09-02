https://ria.ru/20250902/marochko-2039003721.html
Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко
Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко - РИА Новости, 02.09.2025
Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко
Подразделение ВСУ оставило позиции, технику и оружие в Купянске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T09:02:00+03:00
2025-09-02T09:02:00+03:00
2025-09-02T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg
ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Подразделение ВСУ оставило позиции, технику и оружие в Купянске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе продвижения ВС РФ в населенном пункте Купянск нашей аэроразведкой зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций украинскими боевиками в районе улицы Долгалевская и железнодорожной станции Кооптах: с позиций сбежали до полутора взвода личного состава ВСУ, оставив на позициях технику и вооружение", - сообщил Марочко агентству со ссылкой на собственные источники. Эксперт добавил, что по периметру данного района находятся маневренные группы украинских националистов, которые выполняют функции заградотрядов. Ранее начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск практически полностью заблокирован.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250821/gosduma-2036650338.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ac17fbb4d3101d00913a7a99f122c66d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, андрей марочко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко
Марочко: подразделение ВСУ оставило позиции, технику и оружие в Купянске