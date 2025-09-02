МАГАТЭ якобы обнаружило следы урана в Сирии
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. МАГАТЭ утверждает, что обнаружило в Сирии следы урана, связанные со зданием в провинции Дейр-эз-Зор, которое Израиль разрушил в 2007 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ.
В 2018 году Израиль рассекретил информацию о том, что в сентябре 2007 года его авиация якобы разбомбила ядерный реактор в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который находился на завершающих стадиях строительства.
Как отмечается, благодаря новым усилиям в 2024 году МАГАТЭ удалось взять пробы окружающей среды в трех неназванных местах, которые, "предположительно, функционально связаны" с Дейр-эз-Зором.
В докладе утверждается, что Агентство обнаружило "значительное количество частиц природного (необогащенного - ред.) урана в образцах, взятых в одном из трех мест", а анализ этих частиц показал, что "уран имеет антропогенное происхождение, то есть был получен в результате химической переработки". В документе не содержится выводов о том, что означает эта находка, указывает Рейтер.
Также в докладе говорится, что у нынешних властей Сирии, по их словам, нет сведений, которые могли бы объяснить наличие таких частиц урана, и что МАГАТЭ по-прежнему планирует посетить Дейр-эз-Зор и изучить результаты проб окружающей среды с другого объекта, добавляет Рейтер.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в июне, что инспекторы Агентства получили полный доступ к объектам в Сирии, имеющим отношение к выяснению ее прошлой ядерной деятельности.