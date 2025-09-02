https://ria.ru/20250902/magate-2038979530.html

МАГАТЭ якобы обнаружило следы урана в Сирии

МАГАТЭ якобы обнаружило следы урана в Сирии - РИА Новости, 02.09.2025

МАГАТЭ якобы обнаружило следы урана в Сирии

МАГАТЭ утверждает, что обнаружило в Сирии следы урана, связанные со зданием в провинции Дейр-эз-Зор, которое Израиль разрушил в 2007 году, передает агентство... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T04:33:00+03:00

2025-09-02T04:33:00+03:00

2025-09-02T04:33:00+03:00

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

израиль

рафаэль гросси

магатэ

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826666375_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed6b38d06a89f6d2e5a1716b8e54599.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. МАГАТЭ утверждает, что обнаружило в Сирии следы урана, связанные со зданием в провинции Дейр-эз-Зор, которое Израиль разрушил в 2007 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ. В 2018 году Израиль рассекретил информацию о том, что в сентябре 2007 года его авиация якобы разбомбила ядерный реактор в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который находился на завершающих стадиях строительства. "Ядерный надзорный орган ООН обнаружил следы урана в Сирии в ходе своего расследования в отношения здания, разрушенного Израилем в 2007 году, которое, по мнению агентства, вероятно, было незаявленным ядерным реактором", - передает Рейтер. Как отмечается, благодаря новым усилиям в 2024 году МАГАТЭ удалось взять пробы окружающей среды в трех неназванных местах, которые, "предположительно, функционально связаны" с Дейр-эз-Зором. В докладе утверждается, что Агентство обнаружило "значительное количество частиц природного (необогащенного - ред.) урана в образцах, взятых в одном из трех мест", а анализ этих частиц показал, что "уран имеет антропогенное происхождение, то есть был получен в результате химической переработки". В документе не содержится выводов о том, что означает эта находка, указывает Рейтер. Также в докладе говорится, что у нынешних властей Сирии, по их словам, нет сведений, которые могли бы объяснить наличие таких частиц урана, и что МАГАТЭ по-прежнему планирует посетить Дейр-эз-Зор и изучить результаты проб окружающей среды с другого объекта, добавляет Рейтер. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в июне, что инспекторы Агентства получили полный доступ к объектам в Сирии, имеющим отношение к выяснению ее прошлой ядерной деятельности.

https://ria.ru/20250706/magate-2027534183.html

https://ria.ru/20250613/m-2022626193.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), израиль, рафаэль гросси, магатэ, оон