"Все берега попутала". Инцидент с фон дер Ляйен рассмешил французов
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro иронично отреагировали на обвинения в адрес России якобы из-за отключения сигнала GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Ну конечно, русские! Если бы их не было на свете, их нужно было бы придумать", — написал комментатор.
"Москву подозревали и даже обвиняли в том, что она подорвала собственные газопроводы "Северный поток". И что в итоге?" — отметил другой.
"Мы давно знаем, что она все берега попутала и потеряла все ориентиры", — высказался третий.
"Хорошая новость заключается в том, что Урсула в кои-то веки спустилась с небес на землю", — пошутил еще один пользователь.
"Пусть бы она там и оставалась", — заключил читатель.
Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По ее словам, ЕК получила от болгарских властей информацию о том, что сбой вызвало вмешательство России.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности России к инциденту.
Сервис Flightradar24, в свою очередь, заявил, что системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного, хотя по заявлению представителя Европы, борт находился в воздухе около часа.
