Во Франции рассказали о пощечине фон дер Ляйен из-за слов об Украине

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Резкая критика министром обороны Германии Борисом Писториусом слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке войск на Украину стала для нее пощечиной, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Немецкий министр раскритиковал Урсулу за заявление об отправке десятков тысяч военнослужащих на Украину для противостояния России под европейским командованием. Настоящая пощечина Урсуле!" — написал он.На прошлой неделе глава ЕК заявила, что страны Евросоюза работают над довольно конкретными планами отправки военнослужащих на Украину в рамках постконфликтных гарантий безопасности. По ее словам, у блока есть четкая дорожная карта, и в Белом доме по ней было достигнуто соглашение.В ответ на это Писториус заявил, что обсуждать такие вопросы до того, как стороны сядут за стол переговоров, неправильно. Он добавил, что сейчас ведутся внутренние обсуждения о том, что возможно и что невозможно и при каких условиях что-либо было бы вообще допустимо.В августе президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

