Рейтинг@Mail.ru
Во Франции рассказали о пощечине фон дер Ляйен из-за слов об Украине - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/lyayen-2039030877.html
Во Франции рассказали о пощечине фон дер Ляйен из-за слов об Украине
Во Франции рассказали о пощечине фон дер Ляйен из-за слов об Украине - РИА Новости, 02.09.2025
Во Франции рассказали о пощечине фон дер Ляйен из-за слов об Украине
Резкая критика министром обороны Германии Борисом Писториусом слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке войск на Украину стала для нее пощечиной, РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:18:00+03:00
2025-09-02T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
борис писториус
россия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030771497_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_b2b848532e25f38364bfda8537c81a6b.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Резкая критика министром обороны Германии Борисом Писториусом слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке войск на Украину стала для нее пощечиной, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Немецкий министр раскритиковал Урсулу за заявление об отправке десятков тысяч военнослужащих на Украину для противостояния России под европейским командованием. Настоящая пощечина Урсуле!" — написал он.На прошлой неделе глава ЕК заявила, что страны Евросоюза работают над довольно конкретными планами отправки военнослужащих на Украину в рамках постконфликтных гарантий безопасности. По ее словам, у блока есть четкая дорожная карта, и в Белом доме по ней было достигнуто соглашение.В ответ на это Писториус заявил, что обсуждать такие вопросы до того, как стороны сядут за стол переговоров, неправильно. Он добавил, что сейчас ведутся внутренние обсуждения о том, что возможно и что невозможно и при каких условиях что-либо было бы вообще допустимо.В августе президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
https://ria.ru/20250902/evropa-2038868084.html
https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030771497_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_91e56807b908a6189efaf8ddde298dd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, урсула фон дер ляйен, борис писториус, россия, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Борис Писториус, Россия, Европа
Во Франции рассказали о пощечине фон дер Ляйен из-за слов об Украине

Филиппо назвал осуждение Писториусом планов фон дер Ляйен по Украине пощечиной

© AP Photo / Johanna GeronГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Johanna Geron
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Резкая критика министром обороны Германии Борисом Писториусом слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке войск на Украину стала для нее пощечиной, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Немецкий министр раскритиковал Урсулу за заявление об отправке десятков тысяч военнослужащих на Украину для противостояния России под европейским командованием. Настоящая пощечина Урсуле!" — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Лето унижения сменяется для Европы осенью позора
08:00
На прошлой неделе глава ЕК заявила, что страны Евросоюза работают над довольно конкретными планами отправки военнослужащих на Украину в рамках постконфликтных гарантий безопасности. По ее словам, у блока есть четкая дорожная карта, и в Белом доме по ней было достигнуто соглашение.
В ответ на это Писториус заявил, что обсуждать такие вопросы до того, как стороны сядут за стол переговоров, неправильно. Он добавил, что сейчас ведутся внутренние обсуждения о том, что возможно и что невозможно и при каких условиях что-либо было бы вообще допустимо.
В августе президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Агентство Bloomberg передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Только попробуйте: Москва провела открытый урок для "коалиции желающих"
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУрсула фон дер ЛяйенБорис ПисториусРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала