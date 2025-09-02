https://ria.ru/20250902/korolev-2039172399.html

Националисту Королеву* назначили второй пожизненный срок

Националисту Королеву* назначили второй пожизненный срок - РИА Новости, 02.09.2025

Националисту Королеву* назначили второй пожизненный срок

Националисту Николаю Королеву* назначили второй пожизненный срок по новому делу о создании террористического сообщества "Белая масть", передает корреспондент... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T17:27:00+03:00

2025-09-02T17:27:00+03:00

2025-09-02T17:53:00+03:00

происшествия

россия

оклахома-сити

сша

николай королев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015039923_9:0:3253:1825_1920x0_80_0_0_5bdd7e06a9ffb1b6f9b4e6f6a6e07e9d.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Националисту Николаю Королеву* назначили второй пожизненный срок по новому делу о создании террористического сообщества "Белая масть", передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда."По совокупности приговоров… присоединить неотбытое наказание, назначенное Королёву* приговором Московского городского суда от 10 апреля 2012 года, назначив ему окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима",- огласил приговор судья.Королев* уже осужден пожизненный срок за терроризм. По новому уголовному делу он вину не признал.На скамье подсудимых, помимо Королева*, находятся предполагаемые участники сообщества. Они получили сроки от 6 до 20 лет.Как было указано в оглашенном прокурором обвинении, фигуранты в соцсетях одобрительно высказывались о терактах, совершенных в том числе на почве расизма, они же вдохновлялись преступлениями против госорганов. Так, положительную оценку от них получила террористическая акция, в ходе которой в 1995 году в США было уничтожено правительственное здание в Оклахома-Сити.Королев* же в письмах соратникам предлагал патрулировать улицы, совершать насильственные действия в отношении мигрантов.Королев* был приговорен в 2008 году к пожизненному лишению свободы по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всего суд приговорил восьмерых обвиняемых на сроки от двух лет до пожизненного. Расследование взрыва на Черкизовском рынке Москвы позволило пресечь деятельность экстремистской группы "Спас" - неформального клуба шовинистического толка, лидером которого был Королев.В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.Сообщалось, что идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" является Королев*, указания другим неонацистам он передавал через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Женщина была арестована, как и подполковник Алексей Белков, работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, который выполнял роль координатора.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250826/koloniya-2037571831.html

https://ria.ru/20250813/sud-2035014814.html

россия

оклахома-сити

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, оклахома-сити, сша, николай королев