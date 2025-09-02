https://ria.ru/20250902/korolev-2039172399.html
Националисту Королеву* назначили второй пожизненный срок
2025-09-02T17:27:00+03:00
2025-09-02T17:27:00+03:00
2025-09-02T17:53:00+03:00
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Националисту Николаю Королеву* назначили второй пожизненный срок по новому делу о создании террористического сообщества "Белая масть", передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда."По совокупности приговоров… присоединить неотбытое наказание, назначенное Королёву* приговором Московского городского суда от 10 апреля 2012 года, назначив ему окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима",- огласил приговор судья.Королев* уже осужден пожизненный срок за терроризм. По новому уголовному делу он вину не признал.На скамье подсудимых, помимо Королева*, находятся предполагаемые участники сообщества. Они получили сроки от 6 до 20 лет.Как было указано в оглашенном прокурором обвинении, фигуранты в соцсетях одобрительно высказывались о терактах, совершенных в том числе на почве расизма, они же вдохновлялись преступлениями против госорганов. Так, положительную оценку от них получила террористическая акция, в ходе которой в 1995 году в США было уничтожено правительственное здание в Оклахома-Сити.Королев* же в письмах соратникам предлагал патрулировать улицы, совершать насильственные действия в отношении мигрантов.Королев* был приговорен в 2008 году к пожизненному лишению свободы по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всего суд приговорил восьмерых обвиняемых на сроки от двух лет до пожизненного. Расследование взрыва на Черкизовском рынке Москвы позволило пресечь деятельность экстремистской группы "Спас" - неформального клуба шовинистического толка, лидером которого был Королев.В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.Сообщалось, что идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" является Королев*, указания другим неонацистам он передавал через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Женщина была арестована, как и подполковник Алексей Белков, работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, который выполнял роль координатора.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Националисту Николаю Королеву* назначили второй пожизненный срок по новому делу о создании террористического сообщества "Белая масть", передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.
"По совокупности приговоров… присоединить неотбытое наказание, назначенное Королёву* приговором Московского городского суда от 10 апреля 2012 года, назначив ему окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима",- огласил приговор судья.
Королев
* уже осужден пожизненный срок за терроризм. По новому уголовному делу он вину не признал.
На скамье подсудимых, помимо Королева*, находятся предполагаемые участники сообщества. Они получили сроки от 6 до 20 лет.
Как было указано в оглашенном прокурором обвинении, фигуранты в соцсетях одобрительно высказывались о терактах, совершенных в том числе на почве расизма, они же вдохновлялись преступлениями против госорганов. Так, положительную оценку от них получила террористическая акция, в ходе которой в 1995 году в США
было уничтожено правительственное здание в Оклахома-Сити
.
Королев* же в письмах соратникам предлагал патрулировать улицы, совершать насильственные действия в отношении мигрантов.
Королев* был приговорен в 2008 году к пожизненному лишению свободы по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всего суд приговорил восьмерых обвиняемых на сроки от двух лет до пожизненного. Расследование взрыва на Черкизовском рынке Москвы
позволило пресечь деятельность экстремистской группы "Спас" - неформального клуба шовинистического толка, лидером которого был Королев.
В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ
.
Сообщалось, что идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" является Королев*, указания другим неонацистам он передавал через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Женщина была арестована, как и подполковник Алексей Белков, работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, который выполнял роль координатора.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.