Китай готов укреплять связи с Россией на высоком уровне, заявил Си Цзиньпин

Китай готов укреплять связи с Россией на высоком уровне, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 02.09.2025

Китай готов укреплять связи с Россией на высоком уровне, заявил Си Цзиньпин

Китай готов укреплять связи с РФ на высоком уровне, оперативно координировать позиции по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, заявил председатель РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T09:15:00+03:00

2025-09-02T09:15:00+03:00

2025-09-02T09:20:00+03:00

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китай готов укреплять связи с РФ на высоком уровне, оперативно координировать позиции по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице."Китай готов укреплять контакты с Россией на высоком уровне, поддерживать развитие и возрождение друг друга, оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные озабоченности обеих стран, и содействовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

2025

