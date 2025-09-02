https://ria.ru/20250902/knr-2039006872.html
Китай готов укреплять связи с Россией на высоком уровне, заявил Си Цзиньпин
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китай готов укреплять связи с РФ на высоком уровне, оперативно координировать позиции по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице."Китай готов укреплять контакты с Россией на высоком уровне, поддерживать развитие и возрождение друг друга, оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные озабоченности обеих стран, и содействовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
