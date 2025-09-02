Рейтинг@Mail.ru
Китай готов укреплять связи с Россией на высоком уровне, заявил Си Цзиньпин
09:15 02.09.2025 (обновлено: 09:20 02.09.2025)
Китай готов укреплять связи с Россией на высоком уровне, заявил Си Цзиньпин
Китай готов укреплять связи с Россией на высоком уровне, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 02.09.2025
Китай готов укреплять связи с Россией на высоком уровне, заявил Си Цзиньпин
Китай готов укреплять связи с РФ на высоком уровне, оперативно координировать позиции по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, заявил председатель РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китай готов укреплять связи с РФ на высоком уровне, оперативно координировать позиции по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице."Китай готов укреплять контакты с Россией на высоком уровне, поддерживать развитие и возрождение друг друга, оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные озабоченности обеих стран, и содействовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Китай готов укреплять связи с Россией на высоком уровне, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай готов развивать отношения с Россией на высоком уровне

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китай готов укреплять связи с РФ на высоком уровне, оперативно координировать позиции по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице.
"Китай готов укреплять контакты с Россией на высоком уровне, поддерживать развитие и возрождение друг друга, оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные озабоченности обеих стран, и содействовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Си Цзиньпин призвал Россию создавать образцовые проекты сотрудничества
КитайРоссияСи ЦзиньпинВ миреВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала