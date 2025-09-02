https://ria.ru/20250902/kndr-2039000335.html
Лидер КНДР может провести встречи с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
2025-09-02T08:31:00+03:00
2025-09-02T08:31:00+03:00
2025-09-02T08:36:00+03:00
ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне, может провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало передавало, что Ким Чен Ын 1 сентября выехал в КНР на спецпоезде. По данным агентства, северкорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.Рано утром во вторник по местному времени, по данным радиостанции "Голос Кореи, спецпоезд пересек границу с КНР.
