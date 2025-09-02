https://ria.ru/20250902/kndr-2038966580.html

Спецпоезд Ким Чен Ына пересек границу с Китаем

2025-09-02T01:04:00+03:00

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Спецпоезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын поехал в Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, пересек границу с КНР рано утром во вторник по местному времени, сообщает радиостанция "Голос Кореи". В понедельник южнокорейское агентство Рёнхап передавало, что Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна для официального визита в Пекин на специальном поезде. Это будет его одиннадцатый визит за границу. "Ким Чен Ын 1 сентября спецпоездом отбыл из Пхеньяна для участия в торжествах в честь 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне по приглашению генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателя КНР Си Цзиньпина. Второго сентября на рассвете спецпоезд перешел границу", — сообщает радиостанция. Как отмечается, северокорейского лидера в поездке сопровождают ведущие руководящие кадры центрального комитета Трудовой партии Кореи и правительства КНДР.

Дарья Буймова

