Спецпоезд Ким Чен Ына пересек границу с Китаем
01:04 02.09.2025 (обновлено: 10:07 02.09.2025)
Спецпоезд Ким Чен Ына пересек границу с Китаем
в мире
китай
кндр (северная корея)
пхеньян
ким чен ын
си цзиньпин
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Спецпоезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын поехал в Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, пересек границу с КНР рано утром во вторник по местному времени, сообщает радиостанция "Голос Кореи". В понедельник южнокорейское агентство Рёнхап передавало, что Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна для официального визита в Пекин на специальном поезде. Это будет его одиннадцатый визит за границу. "Ким Чен Ын 1 сентября спецпоездом отбыл из Пхеньяна для участия в торжествах в честь 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне по приглашению генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателя КНР Си Цзиньпина. Второго сентября на рассвете спецпоезд перешел границу", — сообщает радиостанция. Как отмечается, северокорейского лидера в поездке сопровождают ведущие руководящие кадры центрального комитета Трудовой партии Кореи и правительства КНДР.
в мире, китай, кндр (северная корея), пхеньян, ким чен ын, си цзиньпин
В мире, Китай, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин
© AP Photo / Government of Primorsky Krai Region Лидер КНДР Ким Чен Ын
© AP Photo / Government of Primorsky Krai Region
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Спецпоезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын поехал в Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, пересек границу с КНР рано утром во вторник по местному времени, сообщает радиостанция "Голос Кореи".
В понедельник южнокорейское агентство Рёнхап передавало, что Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна для официального визита в Пекин на специальном поезде. Это будет его одиннадцатый визит за границу.
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Россия получила уведомление о визите Ким Чен Ына в Китай
29 августа, 17:23
"Ким Чен Ын 1 сентября спецпоездом отбыл из Пхеньяна для участия в торжествах в честь 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне по приглашению генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателя КНР Си Цзиньпина. Второго сентября на рассвете спецпоезд перешел границу", — сообщает радиостанция.
Как отмечается, северокорейского лидера в поездке сопровождают ведущие руководящие кадры центрального комитета Трудовой партии Кореи и правительства КНДР.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. 2024 год - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и КНДР
31 августа, 19:49
 
