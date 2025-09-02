Рейтинг@Mail.ru
Украина может стать источником военных наемников в мире, считает Климов - РИА Новости, 02.09.2025
12:16 02.09.2025
Украина может стать источником военных наемников в мире, считает Климов
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. После победы России в спецоперации останется значительная часть украинских военнослужащих, готовых воевать за деньги где угодно, сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Представьте себе, закончилась эпопея на украинском театре военных действий. Я уверен, она закончится нашей победой, вне всякого сомнения. И в чем я не уверен, так это в том, какие территории останутся под контролем каких бы то ни было режимов, исповедующих русофобскую, человеконенавистническую политику, надеюсь, что мы освободим всю территорию Украины. В части, я имею в виду той, которая требует денацификации и демилитаризации", - сказал сенатор в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, есть сотни тысяч украинцев, которые прошли очень серьёзную военную подготовку во всех смыслах, и "они уже готовы воевать за деньги где угодно". "Если сравнить те цифры, которые я назвал, округлённо очень, они превышают численности нынешних армий любой страны Европы. И эти силы могут использоваться где угодно", - полагает он. Климов обратил внимание, что сейчас украинцы посылают своих боевиков, "причём не отдельные группы, а прямо частями, мощными такими, в ту же Африку, свидетельств тому достаточно". "И трудно исключить, что они появятся где-нибудь когда-нибудь и в Латинской Америке, и в Азии. И об этих угрозах мы говорим нашим партнёрам. Что это не только про Россию", - отметил парламентарий. По его мнению, в общих интересах провести нормальную денацификацию и демилитаризацию Украины, в общемировых интересах. "Кстати, и в интересах стран Европейского Союза. Потому что когда они друг с другом окончательно сцепятся, а к тому, видимо, идёт, то они будут нанимать вот этих бойцов, эти квази-армии где угодно... А ещё там есть подразделения, которые вообще могут выйти из-под контроля. И махновщину никто не отменял, к сожалению", - заключил политик. -0-
россия, украина, европа, андрей климов, совет федерации рф
Россия, Украина, Европа, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
Украина может стать источником военных наемников в мире, считает Климов

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. После победы России в спецоперации останется значительная часть украинских военнослужащих, готовых воевать за деньги где угодно, сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Представьте себе, закончилась эпопея на украинском театре военных действий. Я уверен, она закончится нашей победой, вне всякого сомнения. И в чем я не уверен, так это в том, какие территории останутся под контролем каких бы то ни было режимов, исповедующих русофобскую, человеконенавистническую политику, надеюсь, что мы освободим всю территорию Украины. В части, я имею в виду той, которая требует денацификации и демилитаризации", - сказал сенатор в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, есть сотни тысяч украинцев, которые прошли очень серьёзную военную подготовку во всех смыслах, и "они уже готовы воевать за деньги где угодно". "Если сравнить те цифры, которые я назвал, округлённо очень, они превышают численности нынешних армий любой страны Европы. И эти силы могут использоваться где угодно", - полагает он.
Климов обратил внимание, что сейчас украинцы посылают своих боевиков, "причём не отдельные группы, а прямо частями, мощными такими, в ту же Африку, свидетельств тому достаточно". "И трудно исключить, что они появятся где-нибудь когда-нибудь и в Латинской Америке, и в Азии. И об этих угрозах мы говорим нашим партнёрам. Что это не только про Россию", - отметил парламентарий.
По его мнению, в общих интересах провести нормальную денацификацию и демилитаризацию Украины, в общемировых интересах.
"Кстати, и в интересах стран Европейского Союза. Потому что когда они друг с другом окончательно сцепятся, а к тому, видимо, идёт, то они будут нанимать вот этих бойцов, эти квази-армии где угодно... А ещё там есть подразделения, которые вообще могут выйти из-под контроля. И махновщину никто не отменял, к сожалению", - заключил политик. -0-
