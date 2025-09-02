https://ria.ru/20250902/klimov-2039045661.html

Украина может стать источником военных наемников в мире, считает Климов

Украина может стать источником военных наемников в мире, считает Климов - РИА Новости, 02.09.2025

Украина может стать источником военных наемников в мире, считает Климов

После победы России в спецоперации останется значительная часть украинских военнослужащих, готовых воевать за деньги где угодно, сказал глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:16:00+03:00

2025-09-02T12:16:00+03:00

2025-09-02T12:16:00+03:00

россия

украина

европа

андрей климов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. После победы России в спецоперации останется значительная часть украинских военнослужащих, готовых воевать за деньги где угодно, сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Представьте себе, закончилась эпопея на украинском театре военных действий. Я уверен, она закончится нашей победой, вне всякого сомнения. И в чем я не уверен, так это в том, какие территории останутся под контролем каких бы то ни было режимов, исповедующих русофобскую, человеконенавистническую политику, надеюсь, что мы освободим всю территорию Украины. В части, я имею в виду той, которая требует денацификации и демилитаризации", - сказал сенатор в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, есть сотни тысяч украинцев, которые прошли очень серьёзную военную подготовку во всех смыслах, и "они уже готовы воевать за деньги где угодно". "Если сравнить те цифры, которые я назвал, округлённо очень, они превышают численности нынешних армий любой страны Европы. И эти силы могут использоваться где угодно", - полагает он. Климов обратил внимание, что сейчас украинцы посылают своих боевиков, "причём не отдельные группы, а прямо частями, мощными такими, в ту же Африку, свидетельств тому достаточно". "И трудно исключить, что они появятся где-нибудь когда-нибудь и в Латинской Америке, и в Азии. И об этих угрозах мы говорим нашим партнёрам. Что это не только про Россию", - отметил парламентарий. По его мнению, в общих интересах провести нормальную денацификацию и демилитаризацию Украины, в общемировых интересах. "Кстати, и в интересах стран Европейского Союза. Потому что когда они друг с другом окончательно сцепятся, а к тому, видимо, идёт, то они будут нанимать вот этих бойцов, эти квази-армии где угодно... А ещё там есть подразделения, которые вообще могут выйти из-под контроля. И махновщину никто не отменял, к сожалению", - заключил политик. -0-

https://ria.ru/20240816/svo-1966568007.html

https://ria.ru/20241210/peskov-1988358127.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, европа, андрей климов, совет федерации рф