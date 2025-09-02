Рейтинг@Mail.ru
Журналисты в Пекине начали проходить проверку безопасности перед парадом - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/kitay-2039218787.html
Журналисты в Пекине начали проходить проверку безопасности перед парадом
Журналисты в Пекине начали проходить проверку безопасности перед парадом - РИА Новости, 02.09.2025
Журналисты в Пекине начали проходить проверку безопасности перед парадом
Работники СМИ, освещающие военный парад в Пекине, проходят проверку безопасности за 6 часов до начала торжественных мероприятий, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T23:16:00+03:00
2025-09-02T23:16:00+03:00
в мире
китай
пекин
япония
си цзиньпин
владимир путин
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145901/37/1459013759_0:148:3001:1836_1920x0_80_0_0_5b24ccd343b2524345d824605ab0e896.jpg
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Работники СМИ, освещающие военный парад в Пекине, проходят проверку безопасности за 6 часов до начала торжественных мероприятий, передает корреспондент РИА Новости. Китай 3 сентября проведет масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Торжественные мероприятия на площади Тяньаньмэнь, включая военный парад, начнутся в среду в 9 утра (4.00 мск). Журналисты, которые будут работать на параде, начали проходить проверки безопасности уже в 02.00 среды (21.00 мск вторника). В центре для работников СМИ в Пекине журналисты получают разрешения на проход на парад, а также вслепую "тянут" конверты, в которых находятся приглашения с номером места на трибуне. Работники СМИ, которые аккредитовались для освещения парада на месте, заранее должны были получить специальный стикер на технику, включая зарядные устройства (power bank) в центре для СМИ, после того как она пройдет соответствующие проверки. Журналистов также обязали подписать соглашение об отказе от использования "режима модема" в мобильных устройствах на время проведения парада. В дальнейшем журналистов заранее доставят на площадь Тяньаньмэнь на нескольких автобусах. Власти столицы в преддверии торжеств с участием иностранных лидеров усилили меры безопасности. Как выяснил корреспондент РИА Новости, жителей квартир, в которых окна выходят на главный проспект города - Чанъаньцзе, обязали в ночь перед началом парада покинуть свои квартиры до окончания торжеств. Соответствующие квартиры будут проверены сотрудниками полиции и опечатаны. На соответствующий период времени жителям этих квартир будет представлена временная жилплощадь, горячее питье и закуски. Кроме того, жителей домов, которые выходят на проспект, заранее попросили убрать с парковочных мест во дворах личный автотранспорт. В центральных районах города, на мостах, перекрестках, были выставлены дополнительные сотрудники правоохранительных органов, включая вооруженную полицию, а тротуары на ряде улиц были отгорожены от проезжей части ограждениями. На многих улицах появились дополнительные посты с полицейскими машинами, а количество сотрудников со служебными собаками в городе заметно возросло. В день самого парада, а также в предшествующие несколько дней, была скорректирована работа общественного транспорта в городе, ряд улиц города на время проведения торжеств будет закрыта для всех видов транспорта, а также для пешеходов. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде 3 сентября в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут. Центральное телевидение Китая сообщало, что в 20.00 (15.00 мск) в этот же день в Доме народных собраний в Пекине состоится торжественный вечер, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Отмечается, что на вечере "будут присутствовать Си Цзиньпин и другие". Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что в памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае примут участие двадцать шесть глав иностранных государств и правительств. Среди приглашенных лидеров президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын.
https://ria.ru/20250902/parad-2039102367.html
https://ria.ru/20250902/kim-2039185521.html
https://ria.ru/20250902/smi-2039207264.html
китай
пекин
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145901/37/1459013759_178:0:2822:1983_1920x0_80_0_0_11ab6ca5d876fbf41670bc6ad5e5549b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, япония, си цзиньпин, владимир путин, ким чен ын
В мире, Китай, Пекин, Япония, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Журналисты в Пекине начали проходить проверку безопасности перед парадом

В Пекине сотрудники СМИ начали проходить проверку безопасности перед парадом

© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Работники СМИ, освещающие военный парад в Пекине, проходят проверку безопасности за 6 часов до начала торжественных мероприятий, передает корреспондент РИА Новости.
Китай 3 сентября проведет масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Торжественные мероприятия на площади Тяньаньмэнь, включая военный парад, начнутся в среду в 9 утра (4.00 мск).
Усиленные меры безопасности в Пекине в преддверии военного парада и других торжеств - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Пекине усилили меры безопасности в преддверии парада
Вчера, 14:29
Журналисты, которые будут работать на параде, начали проходить проверки безопасности уже в 02.00 среды (21.00 мск вторника). В центре для работников СМИ в Пекине журналисты получают разрешения на проход на парад, а также вслепую "тянут" конверты, в которых находятся приглашения с номером места на трибуне.
Работники СМИ, которые аккредитовались для освещения парада на месте, заранее должны были получить специальный стикер на технику, включая зарядные устройства (power bank) в центре для СМИ, после того как она пройдет соответствующие проверки. Журналистов также обязали подписать соглашение об отказе от использования "режима модема" в мобильных устройствах на время проведения парада.
В дальнейшем журналистов заранее доставят на площадь Тяньаньмэнь на нескольких автобусах.
Власти столицы в преддверии торжеств с участием иностранных лидеров усилили меры безопасности. Как выяснил корреспондент РИА Новости, жителей квартир, в которых окна выходят на главный проспект города - Чанъаньцзе, обязали в ночь перед началом парада покинуть свои квартиры до окончания торжеств. Соответствующие квартиры будут проверены сотрудниками полиции и опечатаны. На соответствующий период времени жителям этих квартир будет представлена временная жилплощадь, горячее питье и закуски.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Дочь Ким Чен Ына сопровождает его в поездке в Китай, пишут СМИ
Вчера, 18:36
Кроме того, жителей домов, которые выходят на проспект, заранее попросили убрать с парковочных мест во дворах личный автотранспорт.
В центральных районах города, на мостах, перекрестках, были выставлены дополнительные сотрудники правоохранительных органов, включая вооруженную полицию, а тротуары на ряде улиц были отгорожены от проезжей части ограждениями. На многих улицах появились дополнительные посты с полицейскими машинами, а количество сотрудников со служебными собаками в городе заметно возросло.
В день самого парада, а также в предшествующие несколько дней, была скорректирована работа общественного транспорта в городе, ряд улиц города на время проведения торжеств будет закрыта для всех видов транспорта, а также для пешеходов.
Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде 3 сентября в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут. Центральное телевидение Китая сообщало, что в 20.00 (15.00 мск) в этот же день в Доме народных собраний в Пекине состоится торжественный вечер, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Отмечается, что на вечере "будут присутствовать Си Цзиньпин и другие".
Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что в памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае примут участие двадцать шесть глав иностранных государств и правительств. Среди приглашенных лидеров президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
СМИ сообщили, что президент Индонезии прилетит в Китай
Вчера, 21:01
 
В миреКитайПекинЯпонияСи ЦзиньпинВладимир ПутинКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала