Журналисты в Пекине начали проходить проверку безопасности перед парадом

Журналисты в Пекине начали проходить проверку безопасности перед парадом

2025-09-02T23:16:00+03:00

в мире

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Работники СМИ, освещающие военный парад в Пекине, проходят проверку безопасности за 6 часов до начала торжественных мероприятий, передает корреспондент РИА Новости. Китай 3 сентября проведет масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Торжественные мероприятия на площади Тяньаньмэнь, включая военный парад, начнутся в среду в 9 утра (4.00 мск). Журналисты, которые будут работать на параде, начали проходить проверки безопасности уже в 02.00 среды (21.00 мск вторника). В центре для работников СМИ в Пекине журналисты получают разрешения на проход на парад, а также вслепую "тянут" конверты, в которых находятся приглашения с номером места на трибуне. Работники СМИ, которые аккредитовались для освещения парада на месте, заранее должны были получить специальный стикер на технику, включая зарядные устройства (power bank) в центре для СМИ, после того как она пройдет соответствующие проверки. Журналистов также обязали подписать соглашение об отказе от использования "режима модема" в мобильных устройствах на время проведения парада. В дальнейшем журналистов заранее доставят на площадь Тяньаньмэнь на нескольких автобусах. Власти столицы в преддверии торжеств с участием иностранных лидеров усилили меры безопасности. Как выяснил корреспондент РИА Новости, жителей квартир, в которых окна выходят на главный проспект города - Чанъаньцзе, обязали в ночь перед началом парада покинуть свои квартиры до окончания торжеств. Соответствующие квартиры будут проверены сотрудниками полиции и опечатаны. На соответствующий период времени жителям этих квартир будет представлена временная жилплощадь, горячее питье и закуски. Кроме того, жителей домов, которые выходят на проспект, заранее попросили убрать с парковочных мест во дворах личный автотранспорт. В центральных районах города, на мостах, перекрестках, были выставлены дополнительные сотрудники правоохранительных органов, включая вооруженную полицию, а тротуары на ряде улиц были отгорожены от проезжей части ограждениями. На многих улицах появились дополнительные посты с полицейскими машинами, а количество сотрудников со служебными собаками в городе заметно возросло. В день самого парада, а также в предшествующие несколько дней, была скорректирована работа общественного транспорта в городе, ряд улиц города на время проведения торжеств будет закрыта для всех видов транспорта, а также для пешеходов. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде 3 сентября в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут. Центральное телевидение Китая сообщало, что в 20.00 (15.00 мск) в этот же день в Доме народных собраний в Пекине состоится торжественный вечер, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Отмечается, что на вечере "будут присутствовать Си Цзиньпин и другие". Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что в памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае примут участие двадцать шесть глав иностранных государств и правительств. Среди приглашенных лидеров президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

