OneTwoTrip рассказал, где отдыхать и что смотреть в Китае

OneTwoTrip рассказал, где отдыхать и что смотреть в Китае - РИА Новости, 02.09.2025

OneTwoTrip рассказал, где отдыхать и что смотреть в Китае

02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Китай будет интересен не только ценителям экскурсионных и познавательных туров, но и любителям шопинга, пляжного отдыха и горных прогулок. Куда отправиться, чтобы изучить разные грани Поднебесной, РИА Новости рассказали в сервисе по планированию путешествий OneTwoTrip. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Для историко-культурного туризма отлично подойдет Пекин - столица и культурный центр страны. "Город был основан в 473 году нашей эры, и здесь немало хорошо сохранившихся исторических достопримечательностей. Например, знаменитый императорский дворец Гугун, он же Запретный город - один из самых узнаваемых символов Китая. Среди других пекинских обязательных к визиту достопримечательностей - Храм Неба, Летний дворец Ихэюань, гробницы императоров династии Мин и храм Конфуция. Ну и, конечно, нельзя забывать про Великую Китайскую стену", - напомнили в сервисе. Стоимость авиабилета из Москвы в Пекин и обратно, по информации OneTwoTrip, обойдется в 30 тысяч рублей за перелет с пересадками; от 46 тысяч рублей - за прямой рейс. А номер в трехзвездочном отеле с высоким рейтингом стоит в среднем 6 тысяч рублей сутки. По субботам из Москвы в еще один древний китайский город - Сиань - летают прямые рейсы (билет туда-обратно можно купить за 40 тысяч рублей). "Именно тут, в Сиане, выставлена знаменитая Терракотовая армия - восемь тысяч статуй воинов, сопровождавших в последний путь императора Цинь Шихуанди. Мавзолей строили около 40 лет, и каждую статую для него вручную изготавливали в разных городах. Терракотовую армию часто называют восьмым чудом света, и она действительно производит неизгладимое впечатление", - отмечают в OneTwoTrip. С пересадкой в Сиань долететь можно в любой день недели, цены начинаются от 35 тысяч рублей, а номер в отеле категории "три звезды" стоит порядка 3 тысяч рублей в сутки. Крупнейшие города КНР - Шанхай и Гуанчжоу - можно смело выбирать для шопинга. "За классный шопинг в Шанхае отвечает торговая улица Наньши, она же Нанкин-роад, плотно застроенная торговыми центрами. А Гуанчжоу - это рай для шопоголиков: здесь есть магазины практически всех мировых брендов, от масс-маркета до люкса. Есть тут и оптовые рынки одежды и обуви, и огромные торговые центры", - советуют эксперты. Что касается пляжного отдыха, остров Хайнань - одно из лучших пляжных направлений Китая. "Здесь круглый год царит лето, а за песчаные пляжи и пальмовые рощи остров прозвали азиатскими Гавайями. Высокий сезон на Хайнане длится с октября по апрель, так что сейчас - самое время планировать отпуск. А самая оживленная локация на острове - мегаполис Санья", - советуют эксперты сервиса. Они знают, что российские туристы облюбовали Дадунхай - отдельную бухту в пределах Саньи. Здесь можно найти говорящий по-русски персонал, а в кафе звучат привычные хиты. Но пляжи здесь городские. За отдыхом вдали от городской суеты можно поехать в Ялонг бэй, или Ялунвань. Прямые рейсы из Москвы в Санью летают по средам, пятницам и воскресеньям, цены на билеты туда-обратно - от 68 тысяч рублей; с пересадками дешевле - порядка 40 тысяч рублей. Номер в трёхзвёздочном отеле обойдётся от 3,5 тысячи рублей в сутки. Любителям активного отдыха стоит обратить внимание на парк Чжанцзяцзе в провинции Хунань. Это та самая локация, которая послужила прототипом для планеты Пандора из фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона. В парке есть дорожки для хайкинга, множество озер и рек для рафтинга. Недалеко от деревни Чжанцзяцзе расположен заповедник Тяньмэньшань, где находится священная китайская гора Тянмэнь. "Знаменита она самой высокой в мире пещерой "Небесные врата", образовавшейся в результате обрушения части скалы. Подняться на гору можно по канатной дороге или по извилистому "Небесному шоссе". Для самых отважных открыта стеклянная тропа - 60-метровый участок над пропастью, выполненный из закалённого стекла", - знают в OneTwoTrip. Долететь до Чжанцзяцзе можно с пересадкой в Пекине или Шанхае - за 40 тысяч рублей. Жилье в одноименной деревне рядом с парком обойдется в среднем в 4 тысячи рублей в сутки. Необычайно красивая природа в городском округе Гуйлинь. Место притягивает любителей пешего туризма, а также альпинистов и спелеологов. Тут есть и скалы, и холмы, и пещеры, и озера. Правильно прямых рейсов в Гуйлинь из Москвы нет, билеты с пересадкой в Пекине или Шанхае стоят от 47 тысяч рублей (туда-обратно). Отель в городке можно забронировать за 3 тысячи рублей в сутки.

