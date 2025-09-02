https://ria.ru/20250902/kitay-2039195724.html
"Пиковый момент". В Китае указали на важный итог встречи Путина и Си
"Пиковый момент". В Китае указали на важный итог встречи Путина и Си - РИА Новости, 02.09.2025
"Пиковый момент". В Китае указали на важный итог встречи Путина и Си
Китайские СМИ высоко оценили достигнутые во время беседы Владимира Путина и президента КНР Си Цзиньпина договоренности.
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Китайские СМИ высоко оценили достигнутые во время беседы Владимира Путина и президента КНР Си Цзиньпина договоренности.Издание The Paper отметило, что под руководством двух лидеров российско-китайские отношения достигли исторического максимума:"Китайско-российские связи стали достойным примером сотрудничества между крупными державами, которое подразумевает добрососедство и дружбу, всеобъемлющую стратегическую координацию и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в материале.Сайт Sohu сообщил о резком росте интереса к поездкам в Китай после введения безвизового режима:"В течение получаса после публикации новостей о введении безвизового режима количество поисковых запросов на авиабилеты из Москвы выросло почти в два раза по сравнению с прошлой неделей", - уточняется в статье.Портал "Гуаньча" обратил внимание, что отмена виз откроет для России и Китая множество новых возможностей:"Российская Федерация является не только ключевым рынком въездного туризма для Китая, но и добрым соседом, имеющим с нами общие границы. Новая политика безвизового въезда в тестовом режиме не только существенно упростит поездки граждан из обеих стран, но и придаст мощный импульс углублению гуманитарного обмена и взаимному культурному обогащению", отмечается в материале.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
"Пиковый момент". В Китае указали на важный итог встречи Путина и Си
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Китайские СМИ высоко оценили достигнутые во время беседы Владимира Путина и президента КНР Си Цзиньпина договоренности.
Издание The Paper отметило, что под руководством двух лидеров российско-китайские отношения достигли исторического максимума:
"Китайско-российские связи стали достойным примером сотрудничества между крупными державами, которое подразумевает добрососедство и дружбу, всеобъемлющую стратегическую координацию и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в материале.
Сайт Sohu сообщил о резком росте интереса к поездкам в Китай
после введения безвизового режима:
"В течение получаса после публикации новостей о введении безвизового режима количество поисковых запросов на авиабилеты из Москвы
выросло почти в два раза по сравнению с прошлой неделей", - уточняется в статье.
Портал "Гуаньча" обратил внимание, что отмена виз откроет для России
и Китая множество новых возможностей:
"Российская Федерация является не только ключевым рынком въездного туризма для Китая, но и добрым соседом, имеющим с нами общие границы. Новая политика безвизового въезда в тестовом режиме не только существенно упростит поездки граждан из обеих стран, но и придаст мощный импульс углублению гуманитарного обмена и взаимному культурному обогащению", отмечается в материале.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>