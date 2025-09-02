Рейтинг@Mail.ru
"Пиковый момент". В Китае указали на важный итог встречи Путина и Си
19:36 02.09.2025 (обновлено: 19:40 02.09.2025)
"Пиковый момент". В Китае указали на важный итог встречи Путина и Си
Китайские СМИ высоко оценили достигнутые во время беседы Владимира Путина и президента КНР Си Цзиньпина договоренности. РИА Новости, 02.09.2025
в мире
китай
россия
москва
владимир путин
си цзиньпин
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Китайские СМИ высоко оценили достигнутые во время беседы Владимира Путина и президента КНР Си Цзиньпина договоренности.Издание The Paper отметило, что под руководством двух лидеров российско-китайские отношения достигли исторического максимума:"Китайско-российские связи стали достойным примером сотрудничества между крупными державами, которое подразумевает добрососедство и дружбу, всеобъемлющую стратегическую координацию и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в материале.Сайт Sohu сообщил о резком росте интереса к поездкам в Китай после введения безвизового режима:"В течение получаса после публикации новостей о введении безвизового режима количество поисковых запросов на авиабилеты из Москвы выросло почти в два раза по сравнению с прошлой неделей", - уточняется в статье.Портал "Гуаньча" обратил внимание, что отмена виз откроет для России и Китая множество новых возможностей:"Российская Федерация является не только ключевым рынком въездного туризма для Китая, но и добрым соседом, имеющим с нами общие границы. Новая политика безвизового въезда в тестовом режиме не только существенно упростит поездки граждан из обеих стран, но и придаст мощный импульс углублению гуманитарного обмена и взаимному культурному обогащению", отмечается в материале.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
китай
россия
москва
в мире, китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В Китае назвали историческим введение безвизового режима с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Китайские СМИ высоко оценили достигнутые во время беседы Владимира Путина и президента КНР Си Цзиньпина договоренности.
Издание The Paper отметило, что под руководством двух лидеров российско-китайские отношения достигли исторического максимума:
Флаг Китая на пешеходной улице в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В туротрасли назвали ввод Китаем безвиза для россиян потрясающей новостью
Вчера, 11:40
"Китайско-российские связи стали достойным примером сотрудничества между крупными державами, которое подразумевает добрососедство и дружбу, всеобъемлющую стратегическую координацию и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в материале.
Сайт Sohu сообщил о резком росте интереса к поездкам в Китай после введения безвизового режима:
"В течение получаса после публикации новостей о введении безвизового режима количество поисковых запросов на авиабилеты из Москвы выросло почти в два раза по сравнению с прошлой неделей", - уточняется в статье.
Портал "Гуаньча" обратил внимание, что отмена виз откроет для России и Китая множество новых возможностей:
"Российская Федерация является не только ключевым рынком въездного туризма для Китая, но и добрым соседом, имеющим с нами общие границы. Новая политика безвизового въезда в тестовом режиме не только существенно упростит поездки граждан из обеих стран, но и придаст мощный импульс углублению гуманитарного обмена и взаимному культурному обогащению", отмечается в материале.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Россия и Китай подписали более двадцати совместных документов
Вчера, 12:03
 
