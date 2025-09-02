Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, кому выгодно введение Китаем безвиза для россиян - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:29 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/kitay-2039050604.html
Эксперт рассказал, кому выгодно введение Китаем безвиза для россиян
Эксперт рассказал, кому выгодно введение Китаем безвиза для россиян - РИА Новости, 02.09.2025
Эксперт рассказал, кому выгодно введение Китаем безвиза для россиян
Введение Китаем безвизового режима для россиян на 30 дней больше выгодно китайским авиакомпаниям, которые не испытывают дефицита провозных мощностей, но и у... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:29:00+03:00
2025-09-02T12:29:00+03:00
туризм
китай
россия
санья
олег пантелеев
"авиапорт"
аэрофлот
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734928734_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_081465610759cd92596d49cef71f0a68.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение Китаем безвизового режима для россиян на 30 дней больше выгодно китайским авиакомпаниям, которые не испытывают дефицита провозных мощностей, но и у российских перевозчиков есть потенциал для увеличения числа рейсов в Поднебесную, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "Потенциал российских авиакомпаний в части увеличения предложения на китайском направлении есть, но он ограничен общим дефицитом провозных емкостей. Тем не менее, полагаю, что компании постараются перераспределить флот. Таких проблем нет у авиакомпаний КНР. Полагаю, что китайские авиакомпании будут главными выгодоприобретателями в этой ситуации", - сообщил Пантелеев. Он подчеркнул, что упрощение визового режима может существенно повысить спрос на полёты в КНР: несмотря на не самый длительный срок визита, этого достаточно для поездки с туристическими целями. На сегодняшний день с российской стороны пассажирские перевозки между странами выполняют 8 авиакомпаний по 36 маршрутам, с китайской – 10 перевозчиков по 24 маршрутам. Перевозчики обеих страны в совокупности выполняют 230 рейсов в неделю. Группа "Аэрофлот" сообщала РИА "Новости", что в 2024 году утроила перевозки пассажиров между Россией и Китаем по сравнению с предыдущим годом - почти до 830 тысяч человек. Самыми популярными направлениями стали Санья, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Гонконг. Рейсы в Китай выполнялись из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска. Другие российские авиаперевозчики на совещании с делегацией посольства КНР в РФ в январе высказывали заинтересованность в увеличении рейсов в Китай.
https://ria.ru/20250902/kitay-2039035470.html
https://ria.ru/20250902/turpotok-2039029114.html
китай
россия
санья
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734928734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6347ff995bb01a31c9fd291e941b3db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, санья, олег пантелеев, "авиапорт", аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Китай, Россия, Санья, Олег Пантелеев, "Авиапорт", Аэрофлот, Новости - Туризм
Эксперт рассказал, кому выгодно введение Китаем безвиза для россиян

Пантелеев: безвиз для россиян в КНР выгоден китайским авиакомпаниям

© AP Photo / Darko VojinovicЛюди проходят мимо баннера с флагами России и Китая
Люди проходят мимо баннера с флагами России и Китая - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди проходят мимо баннера с флагами России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение Китаем безвизового режима для россиян на 30 дней больше выгодно китайским авиакомпаниям, которые не испытывают дефицита провозных мощностей, но и у российских перевозчиков есть потенциал для увеличения числа рейсов в Поднебесную, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
Флаг Китая на пешеходной улице в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В туротрасли назвали ввод Китаем безвиза для россиян потрясающей новостью
Вчера, 11:40
"Потенциал российских авиакомпаний в части увеличения предложения на китайском направлении есть, но он ограничен общим дефицитом провозных емкостей. Тем не менее, полагаю, что компании постараются перераспределить флот. Таких проблем нет у авиакомпаний КНР. Полагаю, что китайские авиакомпании будут главными выгодоприобретателями в этой ситуации", - сообщил Пантелеев.
Он подчеркнул, что упрощение визового режима может существенно повысить спрос на полёты в КНР: несмотря на не самый длительный срок визита, этого достаточно для поездки с туристическими целями.
На сегодняшний день с российской стороны пассажирские перевозки между странами выполняют 8 авиакомпаний по 36 маршрутам, с китайской – 10 перевозчиков по 24 маршрутам. Перевозчики обеих страны в совокупности выполняют 230 рейсов в неделю.
Группа "Аэрофлот" сообщала РИА "Новости", что в 2024 году утроила перевозки пассажиров между Россией и Китаем по сравнению с предыдущим годом - почти до 830 тысяч человек. Самыми популярными направлениями стали Санья, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Гонконг. Рейсы в Китай выполнялись из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска.
Другие российские авиаперевозчики на совещании с делегацией посольства КНР в РФ в январе высказывали заинтересованность в увеличении рейсов в Китай.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Поток туристов из России в Китай многократно вырастет, заявили в РСТ
Вчера, 11:11
 
ТуризмКитайРоссияСаньяОлег Пантелеев"Авиапорт"АэрофлотНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала