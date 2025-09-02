https://ria.ru/20250902/kitay-2039050604.html

Эксперт рассказал, кому выгодно введение Китаем безвиза для россиян

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение Китаем безвизового режима для россиян на 30 дней больше выгодно китайским авиакомпаниям, которые не испытывают дефицита провозных мощностей, но и у российских перевозчиков есть потенциал для увеличения числа рейсов в Поднебесную, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "Потенциал российских авиакомпаний в части увеличения предложения на китайском направлении есть, но он ограничен общим дефицитом провозных емкостей. Тем не менее, полагаю, что компании постараются перераспределить флот. Таких проблем нет у авиакомпаний КНР. Полагаю, что китайские авиакомпании будут главными выгодоприобретателями в этой ситуации", - сообщил Пантелеев. Он подчеркнул, что упрощение визового режима может существенно повысить спрос на полёты в КНР: несмотря на не самый длительный срок визита, этого достаточно для поездки с туристическими целями. На сегодняшний день с российской стороны пассажирские перевозки между странами выполняют 8 авиакомпаний по 36 маршрутам, с китайской – 10 перевозчиков по 24 маршрутам. Перевозчики обеих страны в совокупности выполняют 230 рейсов в неделю. Группа "Аэрофлот" сообщала РИА "Новости", что в 2024 году утроила перевозки пассажиров между Россией и Китаем по сравнению с предыдущим годом - почти до 830 тысяч человек. Самыми популярными направлениями стали Санья, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Гонконг. Рейсы в Китай выполнялись из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска. Другие российские авиаперевозчики на совещании с делегацией посольства КНР в РФ в январе высказывали заинтересованность в увеличении рейсов в Китай.

