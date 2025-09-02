Рейтинг@Mail.ru
09:10 02.09.2025
Си Цзиньпин призвал Россию создавать образцовые проекты сотрудничества
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Россия и Китай должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.Российско-китайские переговоры с участием президента РФ и председателя КНР состоялись во вторник в Пекине."Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов. Следует повышать устойчивость сотрудничества, укреплять взаимопонимание и прилагать усилия для сохранения и защиты сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит МИД КНР.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Россия и Китай должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Российско-китайские переговоры с участием президента РФ и председателя КНР состоялись во вторник в Пекине.
"Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов. Следует повышать устойчивость сотрудничества, укреплять взаимопонимание и прилагать усилия для сохранения и защиты сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит МИД КНР.
