Си Цзиньпин призвал Россию создавать образцовые проекты сотрудничества

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Россия и Китай должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.Российско-китайские переговоры с участием президента РФ и председателя КНР состоялись во вторник в Пекине."Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов. Следует повышать устойчивость сотрудничества, укреплять взаимопонимание и прилагать усилия для сохранения и защиты сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит МИД КНР.

