https://ria.ru/20250902/kitay-2039002919.html
Си Цзиньпин призвал Россию укреплять сотрудничество в ООН, ШОС и G20
Си Цзиньпин призвал Россию укреплять сотрудничество в ООН, ШОС и G20 - РИА Новости, 02.09.2025
Си Цзиньпин призвал Россию укреплять сотрудничество в ООН, ШОС и G20
Китай и РФ должны продолжить укрепление сотрудничества на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20, заявил во вторник председатель КНР Си... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:55:00+03:00
2025-09-02T08:55:00+03:00
2025-09-02T09:06:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
оон
шос
брикс
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992656_0:135:3016:1831_1920x0_80_0_0_e45aa79f323b4fbff1620dd1cceda83a.jpg
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китай и РФ должны продолжить укрепление сотрудничества на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине."Китай и РФ должны продолжать укреплять сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20", - говорится в заявлении по итогам встречи лидеров, которое публикует Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20250902/kitay-2038860686.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992656_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_41a5a18de901afa5a6b6254c3cea81bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, оон, шос, брикс, в мире, владимир путин, пекин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, ООН, ШОС, БРИКС, В мире, Владимир Путин, Пекин
Си Цзиньпин призвал Россию укреплять сотрудничество в ООН, ШОС и G20
Си Цзиньпин призвал Россию укреплять сотрудничество на многосторонних площадках