Си Цзиньпин призвал Россию укреплять сотрудничество в ООН, ШОС и G20

Си Цзиньпин призвал Россию укреплять сотрудничество в ООН, ШОС и G20 - РИА Новости, 02.09.2025

Си Цзиньпин призвал Россию укреплять сотрудничество в ООН, ШОС и G20

Китай и РФ должны продолжить укрепление сотрудничества на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20, заявил во вторник председатель КНР Си... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T08:55:00+03:00

2025-09-02T08:55:00+03:00

2025-09-02T09:06:00+03:00

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китай и РФ должны продолжить укрепление сотрудничества на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине."Китай и РФ должны продолжать укреплять сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20", - говорится в заявлении по итогам встречи лидеров, которое публикует Центральное телевидение Китая.

