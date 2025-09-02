Китай поддерживает Пакистан в сохранении единства, заявил Си Цзиньпин

https://ria.ru/20250902/kitaj-2038996776.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992963_0:12:3164:1792_1920x0_80_0_0_d7f9e19c52dd3f806688b0a298877b1a.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Китай поддерживает Пакистан в сохранении им единства и укреплении национальной мощи, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине. "Китай поддерживает Пакистан в сохранении единства, сосредоточении внимания на развитии и укреплении его национальной мощи", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что Китай готов укреплять сотрудничество с Пакистаном в области промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей отрасли. "Китай поддерживает Пакистан в борьбе с терроризмом", - добавил лидер КНР. По его словам, две страны должны укреплять стратегическое взаимодействие и реализовывать инициативы по глобальному развитию, безопасности и управлению, чтобы совместно противостоять вызовам и отстаивать международную справедливость и беспристрастность.
