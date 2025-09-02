Рейтинг@Mail.ru
Китай поддерживает Пакистан в сохранении единства, заявил Си Цзиньпин
07:52 02.09.2025
Китай поддерживает Пакистан в сохранении единства, заявил Си Цзиньпин
Китай поддерживает Пакистан в сохранении единства, заявил Си Цзиньпин
в мире
китай
пакистан
пекин
си цзиньпин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Китай поддерживает Пакистан в сохранении им единства и укреплении национальной мощи, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине. "Китай поддерживает Пакистан в сохранении единства, сосредоточении внимания на развитии и укреплении его национальной мощи", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что Китай готов укреплять сотрудничество с Пакистаном в области промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей отрасли. "Китай поддерживает Пакистан в борьбе с терроризмом", - добавил лидер КНР. По его словам, две страны должны укреплять стратегическое взаимодействие и реализовывать инициативы по глобальному развитию, безопасности и управлению, чтобы совместно противостоять вызовам и отстаивать международную справедливость и беспристрастность.
китай
пакистан
пекин
в мире, китай, пакистан, пекин, си цзиньпин
В мире, Китай, Пакистан, Пекин, Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Китай поддерживает Пакистан в сохранении им единства и укреплении национальной мощи, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине.
"Китай поддерживает Пакистан в сохранении единства, сосредоточении внимания на развитии и укреплении его национальной мощи", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что Китай готов укреплять сотрудничество с Пакистаном в области промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей отрасли.
"Китай поддерживает Пакистан в борьбе с терроризмом", - добавил лидер КНР.
По его словам, две страны должны укреплять стратегическое взаимодействие и реализовывать инициативы по глобальному развитию, безопасности и управлению, чтобы совместно противостоять вызовам и отстаивать международную справедливость и беспристрастность.
