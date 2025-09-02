https://ria.ru/20250902/kitaj-2038993104.html
Китай и Россия готовы поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин
Китай и Россия готовы поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 02.09.2025
Китай и Россия готовы поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин
Китай готов вместе с РФ поддерживать друг друга в развитии народов двух стран и защите международной справедливости, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T07:08:00+03:00
2025-09-02T07:08:00+03:00
2025-09-02T07:08:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
си цзиньпин
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992963_0:12:3164:1792_1920x0_80_0_0_d7f9e19c52dd3f806688b0a298877b1a.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Китай готов вместе с РФ поддерживать друг друга в развитии народов двух стран и защите международной справедливости, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. "Мы готовы вместе с вами поддерживать друг друга в национальном развитии и процветании, непоколебимо защищать международную справедливость и равенство, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления", - заявил Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992963_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_75aefc4c951d668e74238a3fb46e6535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, пекин, си цзиньпин, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Китай и Россия готовы поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай и Россия готовы поддерживать друг друга в развитии народов