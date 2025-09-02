https://ria.ru/20250902/kitaj-2038993104.html

Китай и Россия готовы поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Китай готов вместе с РФ поддерживать друг друга в развитии народов двух стран и защите международной справедливости, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. "Мы готовы вместе с вами поддерживать друг друга в национальном развитии и процветании, непоколебимо защищать международную справедливость и равенство, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления", - заявил Си Цзиньпин.

