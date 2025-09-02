Рейтинг@Mail.ru
Китай и Россия готовы поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/kitaj-2038993104.html
Китай и Россия готовы поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин
Китай и Россия готовы поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 02.09.2025
Китай и Россия готовы поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин
Китай готов вместе с РФ поддерживать друг друга в развитии народов двух стран и защите международной справедливости, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T07:08:00+03:00
2025-09-02T07:08:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
си цзиньпин
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992963_0:12:3164:1792_1920x0_80_0_0_d7f9e19c52dd3f806688b0a298877b1a.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Китай готов вместе с РФ поддерживать друг друга в развитии народов двух стран и защите международной справедливости, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. "Мы готовы вместе с вами поддерживать друг друга в национальном развитии и процветании, непоколебимо защищать международную справедливость и равенство, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления", - заявил Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992963_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_75aefc4c951d668e74238a3fb46e6535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, пекин, си цзиньпин, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Китай и Россия готовы поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай и Россия готовы поддерживать друг друга в развитии народов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Китай готов вместе с РФ поддерживать друг друга в развитии народов двух стран и защите международной справедливости, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.
"Мы готовы вместе с вами поддерживать друг друга в национальном развитии и процветании, непоколебимо защищать международную справедливость и равенство, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления", - заявил Си Цзиньпин.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященным 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
31 августа, 00:00
 
В миреКитайРоссияПекинСи ЦзиньпинВладимир ПутинСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала