Китай готов укреплять политическое взаимодоверие с Россией и Монголией
2025-09-02T06:26:00+03:00
в мире
китай
россия
монголия
си цзиньпин
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. КНР готова укреплять политическое взаимное доверие с Россией и Монголией, заявил председатель Китая Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине. "Китай готов вместе с Россией и Монголией укреплять политическое взаимодоверие, отстаивать изначальную цель сотрудничества, устранять внешние помехи, сообща продвигать высококачественное развитие трехстороннего сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.
китай
россия
монголия
