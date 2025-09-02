https://ria.ru/20250902/kitaj-2038987690.html

Китай готов укреплять политическое взаимодоверие с Россией и Монголией

2025-09-02T06:26:00+03:00

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. КНР готова укреплять политическое взаимное доверие с Россией и Монголией, заявил председатель Китая Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине. "Китай готов вместе с Россией и Монголией укреплять политическое взаимодоверие, отстаивать изначальную цель сотрудничества, устранять внешние помехи, сообща продвигать высококачественное развитие трехстороннего сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.

в мире, китай, россия, монголия, си цзиньпин