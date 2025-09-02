https://ria.ru/20250902/gd-2038977591.html
В Госдуму внесут проект о новой соцпомощи многодетным семьям
В Госдуму внесут проект о новой соцпомощи многодетным семьям - РИА Новости, 02.09.2025
В Госдуму внесут проект о новой соцпомощи многодетным семьям
Депутаты Госдумы фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут во вторник в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять соцпомощь... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T04:08:00+03:00
2025-09-02T04:08:00+03:00
2025-09-02T11:23:00+03:00
общество
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922751623_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_f978ea9e9905c3115a90a60638ac234e.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут во вторник в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять соцпомощь многодетным семьям, пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Марина Ким. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Законопроект предусматривает установление единых правовых и организационных основ предоставления социальной поддержки многодетным семьям и их членам по всей территории Российской Федерации. Ключевая новелла проекта состоит в предоставлении мер социальной поддержки таким семьям до достижения младшим ребенком возраста 18 лет (либо 23 лет при его обучении в образовательной организации по очной форме), в отличие от ранее действовавшего порядка, согласно которому поддержка прекращалась по достижении соответствующего возраста старшим ребенком семьи", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что на федеральном уровне многодетным семьям необходимо предоставлять государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. "Многодетным матерям - досрочное выплачивать страховую пенсию по старости. Обоим родителям - предоставлять поддержку в сфере трудовых отношений, помощь в получении дополнительного профессионального образования. Многодетные семьи также должны иметь возможность бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки на всей территории страны независимо от места жительства", - отметил депутат. По словам Миронова, на региональном уровне депутаты "Справедливой России" предлагают предоставлять многодетным семьям льготы по оплате ЖКХ. "Принятие законопроекта "Справедливой России" позволит повысить уровень соцзащиты и устранить существующие неравенство в отношении многодетных семей. Наша инициатива обеспечит стабильность господдержки вплоть до наступления 18-летнего возраста у последнего несовершеннолетнего ребенка в семье", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250901/gosduma-2038729899.html
https://ria.ru/20250828/gosduma-2037986439.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922751623_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_fe8f7a536c8dc1da78fcd6fc9f26dcba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
В Госдуму внесут проект о новой соцпомощи многодетным семьям
Миронов предлагает предоставлять соцпомощи многодетным до 18-летия ребенка
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут во вторник в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять соцпомощь многодетным семьям, пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов
и депутат фракции СРЗП Марина Ким. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы
во вторник.
«
"Законопроект предусматривает установление единых правовых и организационных основ предоставления социальной поддержки многодетным семьям и их членам по всей территории Российской Федерации. Ключевая новелла проекта состоит в предоставлении мер социальной поддержки таким семьям до достижения младшим ребенком возраста 18 лет (либо 23 лет при его обучении в образовательной организации по очной форме), в отличие от ранее действовавшего порядка, согласно которому поддержка прекращалась по достижении соответствующего возраста старшим ребенком семьи", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что на федеральном уровне многодетным семьям необходимо предоставлять государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей.
"Многодетным матерям - досрочное выплачивать страховую пенсию по старости. Обоим родителям - предоставлять поддержку в сфере трудовых отношений, помощь в получении дополнительного профессионального образования. Многодетные семьи также должны иметь возможность бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки на всей территории страны независимо от места жительства", - отметил депутат.
По словам Миронова, на региональном уровне депутаты "Справедливой России
" предлагают предоставлять многодетным семьям льготы по оплате ЖКХ.
"Принятие законопроекта "Справедливой России" позволит повысить уровень соцзащиты и устранить существующие неравенство в отношении многодетных семей. Наша инициатива обеспечит стабильность господдержки вплоть до наступления 18-летнего возраста у последнего несовершеннолетнего ребенка в семье", - заключил парламентарий.