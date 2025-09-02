В Эстонии заявили об усталости Европы от конфликта на Украине
Певкур: в Европе ждут прорыва в урегулировании конфликта на Украине
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур признал, что усталость от конфликта на Украине уже дает о себе знать в Европе, где многие ждут прорыва в урегулировании.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Трамп также заявлял о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, отмечал в пятницу, что российский лидер не исключает проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. При этом, по словам Пескова, пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит.