ЕС увеличил расходы на закупку вооружений на рекордные 39%

ЕС увеличил расходы на закупку вооружений на рекордные 39% - РИА Новости, 02.09.2025

ЕС увеличил расходы на закупку вооружений на рекордные 39%

В 2024 году расходы стран Евросоюза на вооружения и военную технику выросли более чем на треть, до 88 миллиардов евро, говорится в докладе Европейского... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T10:20:00+03:00

2025-09-02T10:20:00+03:00

2025-09-02T11:17:00+03:00

в мире

европейское оборонное агентство

БРЮССЕЛЬ, 2 сен — РИА Новости. В 2024 году расходы стран Евросоюза на вооружения и военную технику выросли более чем на треть, до 88 миллиардов евро, говорится в докладе Европейского оборонного агентства (EDA). "Расходы на закупку оборонного оборудования достигли 88 миллиардов евро в 2024 году, увеличившись на рекордные 39 процентов по сравнению с 2023 годом", — говорится в документе. При этом в EDA считают, что рост расходов продолжится, поскольку еще в прошлом году несколько членов ЕС объявили о дополнительном увеличении бюджета и подписали крупные контракты на оборонные закупки. В то же время расходы на исследования и разработки в сфере обороны увеличились на 20 процентов и достигли 13 миллиардов евро, тогда как в 2022-2023 годах рост составлял только шесть процентов. В 2025-м авторы доклада прогнозируют дальнейший рост расходов, по их оценке — до 17 миллиардов евро.В марте Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", затем название заменили на менее агрессивное "Готовность 2030". Она предполагает, что в ближайшие четыре года страны ЕС потратят на оборону порядка 800 миллиардов евро.В конце августа глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом бюджете ЕС предусматривается пятикратное увеличение расходов на оборону и десятикратное — на военную мобильность.

