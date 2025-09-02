https://ria.ru/20250902/erdogan-2039105705.html

Эрдоган заявил, что отношения Баку и Еревана "дошли до конечной точки"

Эрдоган заявил, что отношения Баку и Еревана "дошли до конечной точки" - РИА Новости, 02.09.2025

Эрдоган заявил, что отношения Баку и Еревана "дошли до конечной точки"

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Азербайджан и Армения "дошли до конечной точки" в мирном процессе - по его словам, нормализация отношений Баку и... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:39:00+03:00

2025-09-02T14:39:00+03:00

2025-09-02T14:39:00+03:00

в мире

азербайджан

армения

ильхам алиев

никол пашинян

турция

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831151_0:17:3071:1744_1920x0_80_0_0_3ee435a0f3867f9b3974cb9600cd40a7.jpg

АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Азербайджан и Армения "дошли до конечной точки" в мирном процессе - по его словам, нормализация отношений Баку и Еревана "положительно скажется" на регионе. "Я верю, что Южный Кавказ, дай Бог, обретет долгожданный мир. Во время моей встречи с господином (президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым я увидел эту надежду в его глазах. Подписание соглашения в Белом доме, безусловно, ускорило процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан и Армения в значительной степени преодолели препятствия на пути к миру и дошли до конечной точки", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, у него "на полях" саммита в Китае состоялись "подробные переговоры" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "В ходе этих двух встреч я увидел, что и Алиев, и Пашинян находятся на одной позиции. Они смотрят в одном направлении. В вопросе о Зенгезурском коридоре также нет никаких проблем, никаких разногласий. Ильхам бей в этом вопросе гораздо более уверен в себе. Особенно встреча, состоявшаяся во время поездки в Америку, эта беседа, фактически определила их дальнейшие шаги в этом вопросе. С установлением мира в нашем регионе, и это очень важно, начнут функционировать автомобильные и железные дороги, откроются пограничные пункты пропуска, что положительно скажется на многих сферах, в первую очередь на торговле. Это положительно скажется и на нас. Благодаря использованию новых возможностей для сотрудничества, страны региона также получат выгоду", - сказал он. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

https://ria.ru/20250831/aliev-2038634291.html

https://ria.ru/20250831/shos-2038675777.html

азербайджан

армения

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев, никол пашинян, турция, реджеп тайип эрдоган