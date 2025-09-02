Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил, что отношения Баку и Еревана "дошли до конечной точки" - РИА Новости, 02.09.2025
14:39 02.09.2025
Эрдоган заявил, что отношения Баку и Еревана "дошли до конечной точки"
Эрдоган заявил, что отношения Баку и Еревана "дошли до конечной точки"
Эрдоган заявил, что отношения Баку и Еревана "дошли до конечной точки"
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Азербайджан и Армения "дошли до конечной точки" в мирном процессе - по его словам, нормализация отношений Баку и... РИА Новости, 02.09.2025
в мире
азербайджан
армения
ильхам алиев
никол пашинян
турция
реджеп тайип эрдоган
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Азербайджан и Армения "дошли до конечной точки" в мирном процессе - по его словам, нормализация отношений Баку и Еревана "положительно скажется" на регионе. "Я верю, что Южный Кавказ, дай Бог, обретет долгожданный мир. Во время моей встречи с господином (президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым я увидел эту надежду в его глазах. Подписание соглашения в Белом доме, безусловно, ускорило процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан и Армения в значительной степени преодолели препятствия на пути к миру и дошли до конечной точки", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, у него "на полях" саммита в Китае состоялись "подробные переговоры" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "В ходе этих двух встреч я увидел, что и Алиев, и Пашинян находятся на одной позиции. Они смотрят в одном направлении. В вопросе о Зенгезурском коридоре также нет никаких проблем, никаких разногласий. Ильхам бей в этом вопросе гораздо более уверен в себе. Особенно встреча, состоявшаяся во время поездки в Америку, эта беседа, фактически определила их дальнейшие шаги в этом вопросе. С установлением мира в нашем регионе, и это очень важно, начнут функционировать автомобильные и железные дороги, откроются пограничные пункты пропуска, что положительно скажется на многих сферах, в первую очередь на торговле. Это положительно скажется и на нас. Благодаря использованию новых возможностей для сотрудничества, страны региона также получат выгоду", - сказал он. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
азербайджан
армения
турция
в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев, никол пашинян, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что отношения Баку и Еревана "дошли до конечной точки"

Эрдоган: Армения и Азербайджан достигли конечной точки в мирном процессе

© AP Photo / Khalil HamraРеджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Азербайджан и Армения "дошли до конечной точки" в мирном процессе - по его словам, нормализация отношений Баку и Еревана "положительно скажется" на регионе.
"Я верю, что Южный Кавказ, дай Бог, обретет долгожданный мир. Во время моей встречи с господином (президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым я увидел эту надежду в его глазах. Подписание соглашения в Белом доме, безусловно, ускорило процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан и Армения в значительной степени преодолели препятствия на пути к миру и дошли до конечной точки", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По его словам, у него "на полях" саммита в Китае состоялись "подробные переговоры" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"В ходе этих двух встреч я увидел, что и Алиев, и Пашинян находятся на одной позиции. Они смотрят в одном направлении. В вопросе о Зенгезурском коридоре также нет никаких проблем, никаких разногласий. Ильхам бей в этом вопросе гораздо более уверен в себе. Особенно встреча, состоявшаяся во время поездки в Америку, эта беседа, фактически определила их дальнейшие шаги в этом вопросе. С установлением мира в нашем регионе, и это очень важно, начнут функционировать автомобильные и железные дороги, откроются пограничные пункты пропуска, что положительно скажется на многих сферах, в первую очередь на торговле. Это положительно скажется и на нас. Благодаря использованию новых возможностей для сотрудничества, страны региона также получат выгоду", - сказал он.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
