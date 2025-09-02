https://ria.ru/20250902/erdogan-2039092632.html
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 02.09.2025
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Китае обсудил возможные меры по прекращению конфликта
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Китае обсудил возможные меры по прекращению конфликта на Украине. Лидеры Турции и РФ провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине. "В ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным мы обсудили возможные меры по прекращению войны между Украиной и Россией справедливым миром. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам сотрудничества в сфере энергетики", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
