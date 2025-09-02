Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным
14:10 02.09.2025
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Китае обсудил возможные меры по прекращению конфликта РИА Новости, 02.09.2025
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Китае обсудил возможные меры по прекращению конфликта на Украине. Лидеры Турции и РФ провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине. "В ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным мы обсудили возможные меры по прекращению войны между Украиной и Россией справедливым миром. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам сотрудничества в сфере энергетики", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Китае обсудил возможные меры по прекращению конфликта на Украине.
Лидеры Турции и РФ провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине.
"В ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным мы обсудили возможные меры по прекращению войны между Украиной и Россией справедливым миром. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам сотрудничества в сфере энергетики", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Эрдоган обсудил с Путиным саммит на Аляске
