Эрдоган не собирается отказываться от посредничества по Украине

Эрдоган не собирается отказываться от посредничества по Украине - РИА Новости, 02.09.2025

Эрдоган не собирается отказываться от посредничества по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает регулярные контакты с российским коллегой Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским по Украине

в мире

турция

украина

китай

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

шос

АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает регулярные контакты с российским коллегой Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским по Украине, не собирается отказываться от диалога. Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине. "Уважаемый господин (Владимир – ред.) Путин, господин Зеленский и европейские лидеры, мы находимся в постоянном контакте. Министр иностранных дел и глава разведки (Турции – ред.) проводят необходимые переговоры со своими коллегами. Эти переговоры постоянно ускоряют процесс. Мы являемся страной, которая благодаря прямым переговорам в Стамбуле развила и укрепила основу для диалога", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Китая, где он участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, Турция добилась конкретных результатов в вопросах "зернового коридора" и обмена пленными. "На самом деле, это самый правильный подход. Мы не намерены отказываться от него. Мы предпринимаем шаги по продолжению этого процесса и будем продолжать их предпринимать. На каждой встрече с господином Путиным я всегда поднимаю вопросы зернового коридора и обмена пленными. И буду продолжать это делать. Мы надеемся, что это принесет результат. Справедливый и прочный мир будет достигнут путем укрепления платформы для переговоров без исключения каких-либо сторон. С самого начала войны Турция стала примером, поскольку смогла провести переговоры с обеими сторонами и завоевала доверие обеих сторон. Если мы все вместе будем отдавать приоритет переговорам, а не конфликту, миру, а не войне, то мы сможем полностью открыть окно возможностей, которое приоткрылось", - сказал турецкий лидер.

турция

украина

китай

2025

