Эрдоган обсудил с Путиным саммит на Аляске
Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным саммит на Аляске во время встречи в Китае
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе контактов с российским лидером Владимиром Путиным в Китае обсудил с ним саммит лидеров РФ и США на Аляске.
Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине.
"Мы проанализировали, с какими результатами вернулся господин (Владимир – ред.) Путин с последнего саммита на Аляске и что он думал об этих переговорах. Встреча с президентом США Дональдом Трампом была очень важной. Мы узнали мнение господина Путина по этим вопросам… Мы также получили возможность вновь оценить результаты саммита на Аляске. Я считаю подход как господина (Владимира) Зеленского, так и господина Путина положительным. Когда мы сказали, что "в Турции может быть предпринята попытка продолжить стамбульский процесс", он (Владимир Путин – ред.) ответил, что "почему бы и нет?", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).