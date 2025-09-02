https://ria.ru/20250902/ekspert-2038978142.html

В РАН оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю сейчас в России пока не стоит, но теоретически это возможно при двух условиях, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю сейчас в России не стоит. Если мы хотим, чтобы человек получал ту же самую зарплату, работая на один день меньше, значит, должен резко вырасти уровень эффективности его труда. То есть, за четыре дня сотрудник должен сделать все то же самое, что раньше он делал за пять", - сказал собеседник агентства. Теоретически, заметил он, это возможно, но при двух условиях. "Во-первых, когда на производстве внедряются некие прорывные технологии, которые помогают совершить колоссальный рывок в производительности труда. Ну, и во-вторых, когда в стране нет жесткого дефицита трудовых ресурсов. А в российской экономике сегодня не избыточная занятость, а наоборот дефицит работников", - заключил Широв. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 сентября в 10.00 мск.

