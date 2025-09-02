https://ria.ru/20250902/dtp-2039001877.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до 22 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до 22 человек - РИА Новости, 02.09.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до 22 человек

Число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье выросло до 22, трое из которых - в крайне тяжёлом состоянии, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T08:46:00+03:00

2025-09-02T08:46:00+03:00

2025-09-02T08:46:00+03:00

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье выросло до 22, трое из которых - в крайне тяжёлом состоянии, сообщает минздрав региона.Ранее Госавтоинспекция по Амурской области сообщала о 19 пострадавших. По данным ведомства, ДТП произошло во вторник утром - в Благовещенском округе на седьмом километре автодороги "Благовещенск-Свободный", столкнулись автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco. Прокуратура и СУСК региона проводят проверку по факту аварии."В результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса сегодня на 7-м км Новотроицкого шоссе за медицинской помощью обратилось 22 человека. Трое граждан в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных", - говорится в сообщении.По данным минздрава, 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу, 4 человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших - четверо детей. Они транспортированы в детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно.

https://ria.ru/20250901/kiev-2038949164.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия