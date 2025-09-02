Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до 22 человек - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/dtp-2039001877.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до 22 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до 22 человек - РИА Новости, 02.09.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до 22 человек
Число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье выросло до 22, трое из которых - в крайне тяжёлом состоянии, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:46:00+03:00
2025-09-02T08:46:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье выросло до 22, трое из которых - в крайне тяжёлом состоянии, сообщает минздрав региона.Ранее Госавтоинспекция по Амурской области сообщала о 19 пострадавших. По данным ведомства, ДТП произошло во вторник утром - в Благовещенском округе на седьмом километре автодороги "Благовещенск-Свободный", столкнулись автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco. Прокуратура и СУСК региона проводят проверку по факту аварии."В результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса сегодня на 7-м км Новотроицкого шоссе за медицинской помощью обратилось 22 человека. Трое граждан в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных", - говорится в сообщении.По данным минздрава, 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу, 4 человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших - четверо детей. Они транспортированы в детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно.
https://ria.ru/20250901/kiev-2038949164.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до 22 человек

В ДТП с автобусом в Приамурье пострадали 22 человека, трое в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье выросло до 22, трое из которых - в крайне тяжёлом состоянии, сообщает минздрав региона.
Ранее Госавтоинспекция по Амурской области сообщала о 19 пострадавших. По данным ведомства, ДТП произошло во вторник утром - в Благовещенском округе на седьмом километре автодороги "Благовещенск-Свободный", столкнулись автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco. Прокуратура и СУСК региона проводят проверку по факту аварии.
"В результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса сегодня на 7-м км Новотроицкого шоссе за медицинской помощью обратилось 22 человека. Трое граждан в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу, 4 человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших - четверо детей. Они транспортированы в детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Киеве два пьяных офицера ВСУ устроили ДТП, сообщил источник
Вчера, 21:04
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала