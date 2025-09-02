В ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье пострадали 19 человек
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Девятнадцать человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легковушки на трассе в Приамурье, сообщает Госавтоинспекция по Амурской области.
Ранее управление МВД по Амурской области сообщало, что автобус с пассажирами и легковушка столкнулись на федеральной трассе в Приамурье. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, предварительно, пострадали больше десяти человек.
"Около 9.00 в Благовещенском округе на седьмом километре автодороги "Благовещенск-Свободный" произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco. Предварительно, 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, добавили в ведомстве.