В ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье пострадали 19 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Девятнадцать человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легковушки на трассе в Приамурье, сообщает Госавтоинспекция по Амурской области. Ранее управление МВД по Амурской области сообщало, что автобус с пассажирами и легковушка столкнулись на федеральной трассе в Приамурье. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, предварительно, пострадали больше десяти человек. "Около 9.00 в Благовещенском округе на седьмом километре автодороги "Благовещенск-Свободный" произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco. Предварительно, 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, добавили в ведомстве.

