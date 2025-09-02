Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье пострадали 19 человек - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 02.09.2025 (обновлено: 05:55 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/dtp-2038982147.html
В ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье пострадали 19 человек
В ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье пострадали 19 человек - РИА Новости, 02.09.2025
В ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье пострадали 19 человек
Девятнадцать человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легковушки на трассе в Приамурье, сообщает Госавтоинспекция по Амурской... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T05:31:00+03:00
2025-09-02T05:55:00+03:00
происшествия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038982006_0:324:960:864_1920x0_80_0_0_8e26f6b98db4a100cbade0c0522b0248.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Девятнадцать человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легковушки на трассе в Приамурье, сообщает Госавтоинспекция по Амурской области. Ранее управление МВД по Амурской области сообщало, что автобус с пассажирами и легковушка столкнулись на федеральной трассе в Приамурье. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, предварительно, пострадали больше десяти человек. "Около 9.00 в Благовещенском округе на седьмом километре автодороги "Благовещенск-Свободный" произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco. Предварительно, 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250901/dtp-2038876446.html
https://ria.ru/20250901/dtp-2038858295.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038982006_0:234:960:954_1920x0_80_0_0_51d1d964cfd75a8eca0669e56c56b7d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье пострадали 19 человек

В Приамурье автобус столкнулся с легковушкой, пострадали 19 человек

© Фото : Госавтоинспекция Амурской областиДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье, при котором пострадали 20 человек
ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье, при котором пострадали 20 человек - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : Госавтоинспекция Амурской области
ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье, при котором пострадали 20 человек
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Девятнадцать человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легковушки на трассе в Приамурье, сообщает Госавтоинспекция по Амурской области.
Ранее управление МВД по Амурской области сообщало, что автобус с пассажирами и легковушка столкнулись на федеральной трассе в Приамурье. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, предварительно, пострадали больше десяти человек.
ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Калининграде произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие
Вчера, 15:43
"Около 9.00 в Благовещенском округе на седьмом километре автодороги "Благовещенск-Свободный" произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco. Предварительно, 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, добавили в ведомстве.
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Новой Москве произошло ДТП с автобусом и легковушкой, есть пострадавшие
Вчера, 14:53
 
ПроисшествияАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала