СК завел дело после ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье
СК РФ: дело возбудили по факту ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье
© Фото : Госавтоинспекция Амурской областиДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье, при котором пострадали 20 человек
© Фото : Госавтоинспекция Амурской области
ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье, при котором пострадали 20 человек
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье, где пострадали 22 человека, сообщило СУСК РФ по региону.
"Следственным управлением Следственного комитета по Амурской области по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 сентября на 7-м километре автодороги "Благовещенск - Свободный" с участием автомобиля Toyota Crown с маршрутным автобусом Iveco, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
В Москве произошло ДТП с каршерингом, есть погибшие
30 августа, 09:08
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в следственном управлении.
По данным минздрава, после ДТП за медицинской помощью обратились 22 человека, 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных. Остальные получают необходимую медицинскую помощь в больнице, либо направляются на дальнейшее амбулаторное лечение. Четыер человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших – четверо детей. Они транспортированы в Детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно.