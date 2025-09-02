https://ria.ru/20250902/delo-2039018637.html

СК завел дело после ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье

СК завел дело после ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье - РИА Новости, 02.09.2025

СК завел дело после ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье

2025-09-02

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье, где пострадали 22 человека, сообщило СУСК РФ по региону. "Следственным управлением Следственного комитета по Амурской области по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 сентября на 7-м километре автодороги "Благовещенск - Свободный" с участием автомобиля Toyota Crown с маршрутным автобусом Iveco, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в следственном управлении. По данным минздрава, после ДТП за медицинской помощью обратились 22 человека, 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных. Остальные получают необходимую медицинскую помощь в больнице, либо направляются на дальнейшее амбулаторное лечение. Четыер человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших – четверо детей. Они транспортированы в Детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно.

