Путин и Фицо продолжили беседу тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо после открытой части переговоров продолжили беседу тет-а-тет, в ходе которой обсуждают... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T13:09:00+03:00

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо после открытой части переговоров продолжили беседу тет-а-тет, в ходе которой обсуждают чувствительные вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, назвав состоявшееся общение полезным."Разговор продолжается. Сейчас лидеры остались один на один, и продолжается обмен по чувствительным вопросам... Беседа очень полезная", - сказал Ушаков журналистам.

в мире, россия, словакия, роберт фицо, юрий ушаков, владимир путин