Рейтинг@Mail.ru
Путин и Фицо продолжили беседу тет-а-тет - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 02.09.2025 (обновлено: 13:22 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/beseda-2039065735.html
Путин и Фицо продолжили беседу тет-а-тет
Путин и Фицо продолжили беседу тет-а-тет - РИА Новости, 02.09.2025
Путин и Фицо продолжили беседу тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо после открытой части переговоров продолжили беседу тет-а-тет, в ходе которой обсуждают... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T13:09:00+03:00
2025-09-02T13:22:00+03:00
в мире
россия
словакия
роберт фицо
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039061375_0:0:3416:1922_1920x0_80_0_0_1880c45a66b3b8ec1d43771ad0792cea.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо после открытой части переговоров продолжили беседу тет-а-тет, в ходе которой обсуждают чувствительные вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, назвав состоявшееся общение полезным."Разговор продолжается. Сейчас лидеры остались один на один, и продолжается обмен по чувствительным вопросам... Беседа очень полезная", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250902/putin-2039060122.html
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039061375_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_77a203664efdebea360ced665868b941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, роберт фицо, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин и Фицо продолжили беседу тет-а-тет

Путин и премьер Словакии Фицо продолжили беседу тет-а-тет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо после открытой части переговоров продолжили беседу тет-а-тет, в ходе которой обсуждают чувствительные вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, назвав состоявшееся общение полезным.
"Разговор продолжается. Сейчас лидеры остались один на один, и продолжается обмен по чувствительным вопросам... Беседа очень полезная", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин на встрече с Фицо объяснил, как заставить Киев уважать чужие интересы
Вчера, 12:58
 
В миреРоссияСловакияРоберт ФицоЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала