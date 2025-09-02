https://ria.ru/20250902/beseda-2039065735.html
Путин и Фицо продолжили беседу тет-а-тет
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо после открытой части переговоров продолжили беседу тет-а-тет, в ходе которой обсуждают чувствительные вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, назвав состоявшееся общение полезным."Разговор продолжается. Сейчас лидеры остались один на один, и продолжается обмен по чувствительным вопросам... Беседа очень полезная", - сказал Ушаков журналистам.
