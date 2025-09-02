https://ria.ru/20250902/angara-2038989174.html
СМИ: "Ангара" может прекратить полеты после проверки из-за крушения Ан-24
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Ангара" может прекратить полеты по результатам проверки после крушения ее самолета Ан-24 в июле в Амурской области, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо руководителя Ространснадзора Виктора Гулина в Росавиацию. В августе Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) авиакомпании "Ангара", ведомство выявило нарушения правил при подготовке специалистов в учебном центре компании. АУЦ "Ангары" готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Как пишут "Известия", Ространснадзор после авиакатастрофы Ан-24 провел проверки авиакомпании "Ангара" и нашел массовые нарушения, "что может привести к прекращению ее полетов". "Как следует из письма руководителя ведомства Виктора Гулина в Росавиацию, претензии касаются как летной работы и технического обслуживания, так и подготовки экипажей... В ходе контрольных мероприятий "вскрыты многочисленные факты выполнения полетов на воздушных судах без технического обслуживания и несвоевременной замены компонентов с ограниченным ресурсом", говорится в письме", - пишет издание, ссылаясь на документ. "Известия" со ссылкой на письмо главы Ространсдзора отмечает, что "директивы летной годности не выполнялись, а часть работ по техобслуживанию проводилась с нарушением технологий или фиктивно". В документе, как добавляет издание, "установлены факты полетов воздушных судов с неисправностями". "Выполнение коммерческих перевозок на воздушном судне, не прошедшем техническое обслуживание, также влечет правовые последствия по аннулированию сертификата эксплуатанта, сказано в письме", - отмечает газета. При этом в Росавиации газете сообщили, что решения по аннулированию сертификата эксплуатанта еще нет. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки нашли в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. . По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщал, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
