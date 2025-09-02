https://ria.ru/20250902/agroagregator-2038969319.html

КОСТРОМА, 2 сен - РИА Новости. Костромская область открыла первый агроагрегатор для поставок продукции в федеральные сети, центр объединил фермеров с небольшими объемами сбыта, сообщила пресс-служба администрации региона. Сообщается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников уделяет особое внимание развитию производства местной продукции и расширению ее рынков сбыта. Приняты и решения о поддержке сельхозкооперации, как важного инструмента для небольших хозяйств, чтобы снижать затраты на производство продукции, получать меры поддержки и выходить на крупные рынки. "У нас производители сельхозпродукции, как правило, делают на отлично все, что связано с производством. А вот продавать, готовить к продажам свою продукцию, они, к сожалению, не очень умеют. И есть профессиональные продавцы, которые сельскохозяйственной деятельностью не занимаются. Это распределение труда уже сложилось", - цитирует пресс-служба обладминистрации Ситникова. Губернатор отметил, что, если речь идет об индустриальном сельском хозяйстве с большими объемами производства, без организации, которая может работать с большими широкими продажами, крайне сложно. "Поэтому сегодня агрегатор является и неким мотором, и регулятором экономической сельскохозяйственной деятельности. Здесь, в первую очередь, снижаются риски у сельхозтоваропроизводителей", - отметил Сергей Ситников. Руководитель федерального проекта "Агроагрегатор" торговой сети "Пятёрочка" Сергей Клюйко подчеркнул, что Костромская область исторически славилась не только молочными продуктами, но и овощной продукцией. "Здесь короткое логистическое плечо до нашего распределительного центра в Ярославле. Поэтому заинтересованность была с обеих сторон. Мы благодарны губернатору Сергею Константиновичу Ситникову и его команде за поддержку данного проекта, за то, что они находятся в диалоге с фермерами, готовы оказывать им поддержку", - сказал Клюйко. Базой для агроагрегатора станет ООО "Мечта". Система уже опробована в тестовом режиме. С начала сотрудничества с "Пятёрочкой" агрегатор отгрузил порядка 700 тонн картофеля и капусты. Ожидается, что к концу лета 2026 года оператор поставит в торговые сети X5 не менее 3500 тонн овощей, отмечают в областной администрации.

