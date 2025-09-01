https://ria.ru/20250901/zemletryasenie--2038766464.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 01.09.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T08:28:00+03:00
2025-09-01T08:28:00+03:00
2025-09-01T08:28:00+03:00
российская академия наук
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
П.-КАМЧАТСКИЙ, 01 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН. "Время UTC: 01 сентября 2025, 03:59:12 (камчатское время 15:59, мск – 06:59 - ред. Координаты: 51.4941 северной широты, 159.8497 восточной долготы. Магнитуда: 5.5", — поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале По данным геофизической службы, эпицентр подземных толчков располагался в 194 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 40,2 километра. Землетрясение произошло в акватории Тихого океана. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Российская академия наук, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья Камчатки