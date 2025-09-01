Рейтинг@Mail.ru
ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/vsu-2038912878.html
ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 01.09.2025
ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, за который идут бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:39:00+03:00
2025-09-01T17:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, за который идут бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. "Касаемо минирования - более 80% города и его окрестностей, и инженерные работы по минированию ежедневно фиксируются нашей разведкой", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о гуманитарной ситуации в Купянске. Он также отметил, что ВСУ не заботятся о мирных жителях в Купянске, эвакуация последние две недели не проводилась. Ранее начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск практически полностью заблокирован.
https://ria.ru/20250828/svo-2038173263.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, андрей марочко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, заявил Марочко

Марочко: ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, за который идут бои

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, за который идут бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Касаемо минирования - более 80% города и его окрестностей, и инженерные работы по минированию ежедневно фиксируются нашей разведкой", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о гуманитарной ситуации в Купянске.
Он также отметил, что ВСУ не заботятся о мирных жителях в Купянске, эвакуация последние две недели не проводилась.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск практически полностью заблокирован.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
ВС России берут Купянск в окружение, сообщил Ганчев
28 августа, 19:04
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала