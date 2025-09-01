https://ria.ru/20250901/vsu-2038912878.html

ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, заявил Марочко

ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, за который идут бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. "Касаемо минирования - более 80% города и его окрестностей, и инженерные работы по минированию ежедневно фиксируются нашей разведкой", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о гуманитарной ситуации в Купянске. Он также отметил, что ВСУ не заботятся о мирных жителях в Купянске, эвакуация последние две недели не проводилась. Ранее начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск практически полностью заблокирован.

