https://ria.ru/20250901/vsu-2038912878.html
ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 01.09.2025
ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, за который идут бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:39:00+03:00
2025-09-01T17:39:00+03:00
2025-09-01T17:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, за который идут бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. "Касаемо минирования - более 80% города и его окрестностей, и инженерные работы по минированию ежедневно фиксируются нашей разведкой", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о гуманитарной ситуации в Купянске. Он также отметил, что ВСУ не заботятся о мирных жителях в Купянске, эвакуация последние две недели не проводилась. Ранее начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск практически полностью заблокирован.
https://ria.ru/20250828/svo-2038173263.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, андрей марочко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, заявил Марочко
Марочко: ВСУ активно минируют Купянск в Харьковской области, за который идут бои