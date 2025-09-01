Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 01.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 01.09.2025
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны украинских войск, противник в её зоне ответственности потерял более 220 военнослужащих, сообщили в
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны украинских войск, противник в её зоне ответственности потерял более 220 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Дорожнянка, Полтавка, Зеленый Гай, Новоселовка, Ольговское в Запорожской области и Вороное в Днепропетровской области."Противник потерял свыше 220-ти военнослужащих и семь автомобилей", - добавили в МО РФ.
2025
безопасность, россия, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗ
Боевая работа расчета РСЗ. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны украинских войск, противник в её зоне ответственности потерял более 220 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Дорожнянка, Полтавка, Зеленый Гай, Новоселовка, Ольговское в Запорожской области и Вороное в Днепропетровской области.
"Противник потерял свыше 220-ти военнослужащих и семь автомобилей", - добавили в МО РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в сокрытии реальных потерь ВСУ
21 августа, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
