ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 01.09.2025
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны украинских войск, противник в её зоне ответственности потерял более 220 военнослужащих, сообщили в РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:23:00+03:00
2025-09-01T12:23:00+03:00
2025-09-01T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны украинских войск, противник в её зоне ответственности потерял более 220 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Дорожнянка, Полтавка, Зеленый Гай, Новоселовка, Ольговское в Запорожской области и Вороное в Днепропетровской области."Противник потерял свыше 220-ти военнослужащих и семь автомобилей", - добавили в МО РФ.
россия
запорожская область
днепропетровская область
2025
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Востока" за сутки
