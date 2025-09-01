https://ria.ru/20250901/voyna-2038752032.html
Си Цзиньпин призвал продвигать правильное представление о Второй мировой
Си Цзиньпин призвал продвигать правильное представление о Второй мировой
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Странам ШОС следует продвигать правильное представление о Второй мировой войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств — членов организации."ШОС должна продвигать достоверный взгляд на историю Второй Мировой войны".Другие заявления китайского лидера:"Мы должны поддерживать многостороннюю торговую систему, центром которой является Всемирная торговая организация".Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Странам ШОС следует продвигать правильное представление о Второй мировой войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств — членов организации.
«
"ШОС должна продвигать достоверный взгляд на историю Второй Мировой войны".
Си Цзиньпин
Председатель Китая
Другие заявления китайского лидера:
- Си призвал страны ШОС отстаивать справедливость и беспристрастность, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле;
- необходимо защищать систему международных отношений с центральной ролью ООН;
- организация должна продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления:
«
"Мы должны поддерживать многостороннюю торговую систему, центром которой является Всемирная торговая организация".
Си Цзиньпин
Председатель Китая
- влияние ШОС в мире постоянно растет, объем экономики ее участников достиг 30 триллионов долларов;
- Китай планирует реализовать 100 небольших проектов по благосостоянию в странах — членах объединения.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.