Си Цзиньпин призвал продвигать правильное представление о Второй мировой - РИА Новости, 01.09.2025
05:56 01.09.2025 (обновлено: 08:29 01.09.2025)
Си Цзиньпин призвал продвигать правильное представление о Второй мировой
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
си цзиньпин
китай
шос
оон
иран
индия
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Странам ШОС следует продвигать правильное представление о Второй мировой войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств — членов организации."ШОС должна продвигать достоверный взгляд на историю Второй Мировой войны".Другие заявления китайского лидера:&quot;Мы должны поддерживать многостороннюю торговую систему, центром которой является Всемирная торговая организация&quot;.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
в мире, саммит шос в китае в 2025 году, си цзиньпин, китай, шос, оон, иран, индия, владимир путин
Си Цзиньпин призвал продвигать правильное представление о Второй мировой

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Странам ШОС следует продвигать правильное представление о Второй мировой войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств — членов организации.
«
"ШОС должна продвигать достоверный взгляд на историю Второй Мировой войны".
Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Си Цзиньпин
Председатель Китая
Другие заявления китайского лидера:
  • Си призвал страны ШОС отстаивать справедливость и беспристрастность, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле;
  • необходимо защищать систему международных отношений с центральной ролью ООН;
  • организация должна продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления:
«

"Мы должны поддерживать многостороннюю торговую систему, центром которой является Всемирная торговая организация".

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Си Цзиньпин
Председатель Китая
  • влияние ШОС в мире постоянно растет, объем экономики ее участников достиг 30 триллионов долларов;
  • Китай планирует реализовать 100 небольших проектов по благосостоянию в странах — членах объединения.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
