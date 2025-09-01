https://ria.ru/20250901/volodin--2038772095.html
Володин поздравил педагогов, учащихся и родителей с Днем знаний
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил учащихся, педагогов, родителей, бабушек и дедушек с Днём знаний, отметив, что школьные годы - это время, когда ребёнок познает мир, находит друзей и обретает учителей. "День знаний – праздник учащихся, педагогов, родителей, бабушек и дедушек. Он наполнен радостью и ожиданием. Школьные годы – это время, когда ребенок познает мир, находит друзей, обретает учителей, которые на протяжении многих лет своим примером учат мыслить и рассуждать, прививают любовь к Родине, её богатой истории и культуре", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он отметил, что сегодня для многих ребят прозвенит первый звонок – с него начнётся новый этап их жизни. "Спасибо всем, кто вкладывает душу в развитие детей, помогает раскрыть способности и таланты, добиться результатов и реализовать свой потенциал. С началом учебного года, дорогие друзья! Желаю успехов и всего самого доброго", - подчеркнул председатель Госдумы.
